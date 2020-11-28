Вильфанд назвал регионы России, которые ждет непогода

Москва, 28 ноября. В ближайшее время опасная погода, в том числе ледяной дождь и снег, придет в ряд регионов европейской части России.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются на западе Архангельской и Вологодской областей. Там возможны сильные осадки, мокрый снег и дожди. Аналогичная ситуация возможна в Ивановской, Ярославской областях.

«Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе. В ближайшие три дня на большей части округа снег, мокрый снег. А 29 ноября на юге округа — ледяной дождь», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Соответствующие погодные явления будут вызваны столкновением масс умеренно-теплого и холодного воздуха. Кроме того, в атмосфере наблюдается разная температура слоев, что зачастую приводит к ледяному дождю.

Напомним, ранее в Рыбинске дорожники боролись с последствиями серьезного снегопада. Ночью для уборки снега рабочие использовали 32 специальные машины. Об этом сообщает Infox.ru.