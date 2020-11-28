Все страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января

Москва, 28 ноября. С 1 января 2021 года все страховые пенсии в России проиндексируют на 6,3%, сообщила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Индексация страховых пенсий на 6,3% заложена в трехлетний бюджет Пенсионного фонда РФ, сообщила Бибикова в беседе с «Парламентской газетой». По российскому законодательству, все страховые пенсии подрастут с 1 января.

Индексация выплат почти в полтора раза превысит инфляцию, которая составит 3,7-3,8%, согласно прогнозам.

На этой неделе Госдума приняла еще один важный законопроект, согласно которому ожидаемый период выплат накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера в 2021 году, установят продолжительностью 264 месяца.

Также 26 ноября Госдума приняла закон, согласно которому, на три года принято решение «заморозить» накопительную часть пенсии россиян. С 2014 года 6% отчислений от заработной платы жителей страны идут не в накопительную часть пенсии, а в страховую часть. То есть эти деньги получаются нынешние пенсионеры.

Эта норма действовала до 2021 года, однако Госдума приняла решение продлить «заморозку» до 2023 года.