При каких условиях у россиян могут потребовать вернуть часть пенсии

Москва, 28 ноября. Юрист перечислил случаи, при которых пенсионеров могут заставить вернуть полностью или частично полученные выплаты.

Причин необходимости вернуть государству полученную пенсию может быть несколько: счетная ошибка или недобросовестность самого пенсионера, сообщила агентству «Прайм» юрист «Ильяшев и Партнеры» Максимилиана Гришина.

В частности, если пенсию начислили погибшему пенсионеру, его родственников попросят вернуть деньги. В данном случае речь идет о счетной ошибке. В другом случае, живущий на Севере пенсионер, к примеру, получал повышенные выплаты. Если он поменяет место жительства и не сообщит об этом в ПРФ, его обяжут вернуть все начисленные выплаты, поскольку в данном случае речь идет о злоупотреблении.

Юрист советует возвращать неправомерно начисленные выплаты сразу, не дожидаясь суда. Важный момент — «вернуть» пенсию может только Пенсионный фонд РФ. Работодатели или, к примеру, сотрудники службы занятости не имеют такого права.

«Процедура возврата довольно простая — ПФР либо сам сможет из последующих пенсионных начислений вычесть нужную сумму, либо выдать реквизиты для уплаты», — подытожила юрист.

На этой неделе стало известно, что депутаты Госдумы предложили ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере более 25%. Как сообщал «ФедералПресс», предполагается, что закон будет действовать в тех случаях, когда взыскание по исполнительному документу обращается на страховую пенсию по старости, инвалидности, на накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату. Сейчас законодательством установлено ограничение в 50%.