Полуголая Асмус с бутылкой водки вызвала вопросы у фанатов

Москва, 28 ноября. Актриса Кристина Асмус разместила в своем блоге необычное видео, которое вызвало вопросы среди ее подписчиков. В ролике она запечатлена в купальнике и пуховике.

Видео появилось в Instagram-аккаунте артистки. В кадре на переднем плане виден чемодан и лежащая на нем бутылка. На фоне в красном купальнике, пуховике, сапогах и фате идет Асмус. После актриса берет чемодан, бутылку и кричит что-то неразборчивое. Звезда не объяснила, является ли это рабочим моментом со съемок, в которых она принимает участие, или просто шуткой.

«А как проходит ваш вечер пятницы?» — написала Асмус.

В комментариях многие подписчики оценили юмор актрисы. Некоторые даже припомнили Асмус ее прошлый брак и последующий скандальный развод с юмористом Гариком Харламовым.

«Все-таки выгнал?», «Моя стандартная скучная пятница», «Гарик из дома выгнал», «Без Гарика и жизнь не та», «А почему в Мытищах?! Кто вас там обидел?», «Жесть…», «Боже, огнище же. Сексуальность и трэш в одном», «Это самое крутое!», «Несчастная невеста», «Ахаха, как всегда шикарно», — пишут в комментариях фанаты Кристины Асмус.

Напомним, ранее Гарик Харламов ответил шуткой на развод с Асмус. В эфире юмористического шоу на ТНТ Харламов показал тематическую сценку, в которой якобы объяснил причину расставания с экс-супругой.

Одним из гостей программы стал Эрик Давидович, который пристыдил Павла Волю за то, что в юности артист ездил на красной машине. Он назвал этот цвет «сутенерским», на что Воля ответил, что солидарен с мнением гостя, поэтому и продал автомобиль Гарику. Юморист согласился с этим и отшутился, что как раз поэтому и решил развестись с Асмус.

Ранее Асмус повергла в шок своих поклонников, выложив в Сеть кадр, на котором она изображена в свадебном платье возле ЗАГСа. Об этом пишет Infox.ru.