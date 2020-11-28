Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 60 тыс. рублей

Москва, 28 ноября. Россияне имеют возможность получать пенсию в 60 тыс. рублей, но для этого нужно откладывать определенную сумму долгие годы.

Как сообщила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «МК», на данный момент российские пенсии отстают от европейских. Однако увеличить размер выплат реально, для этого нужно начать копить средства как можно раньше.

По ее словам, при средней заработной плате в 60 тыс. рублей на протяжении 40 лет можно накопить пенсию 26 574 рубля. Добиться выплат в 60 тыс. рублей значительно тяжелее — заработок и накопления должны быть в разы выше.

«Чтобы получать пенсию в 60 тыс. рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тысяч рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тыс. рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», — сообщила Иванова-Швец.

В минувшую пятницу стало известно, что некоторые российские пенсионеры получат двойные выплаты в декабре 2020 года из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками. Это касается пенсионеров, получающих выплаты с 1 по 10 число месяца.

С 25 по 31 декабря 2020 года пенсионеры могут рассчитывать на перечисление выплат за январь. Те, кто получал пенсии после 9 числа, получат январскую пенсию вовремя.