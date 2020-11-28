Армяне сжигают дома в Лачине, Азербайджан вошел в Кельбаджар

На фоне продолжения процесса передачи районов Азербайджану, оппозиции Армении пока так и не удалось добиться объявления импичмента премьер-министру Николу Пашиняну. В этих условиях беженцы Карабаха продолжают сжигать свои дома, покидая Лачинский район, а российские миротворцы способствуют налаживанию жизни в Степанакерте и его окрестностях.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Обе стороны конфликта окончательно смирились с завершением боевых действий — провокаций и боестолкновений за более чем две недели не произошло.

Из военных инцидентов стоит отметить лишь подрыв группы, занимавшейся поиском тел погибших. Утром 23 ноября неподалеку от поселка Мадагиз в результате детонации мины погиб полковник ВС Азербайджана Бабек Самидли — заместитель командира 1 корпуса. Ранения, не угрожающие жизни, получили офицер российского воинского контингента и четверо сотрудников МЧС НКР.

В срок состоялась передача Азербайджану контроля над территорией Кельбаджарского района. 25 ноября колонны с военной техникой прошли с севера через Мровдагский хребет и приступили к размещению на местности. Возможно, в Кельбаджаре будет размещена 701-я мотострелковая бригада ВС Азербайджана, которая дислоцировалась там до начала первой Карабахской войны.

Следующим в очереди на передачу является Лачинский район, который армянские войска должны покинуть до 1 декабря. Здесь складывается более сложная ситуация в связи с функционированием транспортного коридора. В течение недели поступала противоречивая информация о статусе самого Лачина (Бердзора), который то оставался под контролем НКР, то передавался Азербайджану. В этих условиях жители не стали полагаться на власти — большинство собрали свои вещи и сожгли дома, также, как и в Карвачаре (Кельбаджаре).

В Лачинском районе ... начали гореть дома .... район Лачин pic.twitter.com/PvLn35Vtq2 — Сергей Самарский (@Serge_63) November 26, 2020

При этом, по последним данным, жителям самого Лачина и сел Ахавно и Сус, все-таки разрешено остаться, но администрация населенных пунктов будет азербайджанская.

Долгосрочным источником напряженности выступает демаркация границы, которую решено пока проводить по картам бывшего СССР. И наиболее острой она будет в местах залежей полезных ископаемых, либо на маршрутах стратегически важных коммуникаций. Пока такой точкой напряженности выступило Зодское золотое месторождение, 70% площади которого подпадают под передачу Азербайджану.

Разумеется, армянкой стороне не очень хотелось расставаться с рудниками. Компания GeoProMining, которая их разрабатывает, является 4-й в списке наиболее крупных налогоплательщиков в бюджет Армении и обеспечивает до 3,5 ВВП Армении. Однако превентивная мера в виде выставленного на 1,5 км вглубь территории района пограничного поста не помогла и территорию заняли азербайджанские военнослужащие. Процесс демаркации затянулся на более чем двое суток и единственной надеждой армян являются российские владельцы компании, которые могут договориться с Азербайджаном о совместной эксплуатации месторождения. Как минимум, это помогло бы сохранить местным жителям большинство рабочих мест.

Несколько фактов о руднике Зод (Сотк)????большая часть рудника находится на территории Кельбаджарского района Азербайджана????эксплуатируется компанией Геопромайнинг (Россия)????компания является 4 крупнейшим налогоплательшиком Армении pic.twitter.com/8ww1mm3MLy — Mr.Nariman (@MrNarimanBeck) November 27, 2020

Вместе с тем, в Степанакерт продолжают прибывать беженцы, город возвращается к нормальной жизни. При активном содействии российских миротворцев практически восстановлено электро- и водоснабжение города. Многие жители признаются, что пользы от русских больше чем от местных властей.

Беженцы возвращаются в Степанакерт.



Первая колонна МЧС с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт. В городе сейчас восстанавливают социальную инфраструктуру, а также дома жителей. Вернуться смогли уже около 2 тысяч беженцев.#СмотримВести pic.twitter.com/LpBEIlM6Sh — ВЕСТИ (@vesti_news) November 21, 2020

Обстановка в Армении

В первые дни после окончания конфликта оппозиционные партии были решительно настроены свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна. Несмотря на запрет митингов в условиях военного положения, акции протеста собирали по несколько тысяч человек, а лидеры оппозиции через день посещали следственный изолятор.

????????????⚡️Армения, Ереван. Митинг против Пашиняна продолжается. Людей на площади больше 5 тысяч pic.twitter.com/62nGcXTMG3 — ★????????????????????????????★ (@krotrus) November 21, 2020

Однако отсутствие консолидации и единого лидера, пользующегося безусловной поддержкой населения, привело к снижению протестной активности.

Попытка отменить военное положение была предпринята 26 ноября, когда по инициативе фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» состоялось внеочередное заседание парламента страны. В свою очередь депутаты правящего блока «Мой шаг» выступили со сдержанной критикой, отметив, что вопросы безопасности еще не решены. В частности, депутат Арен Мкртчян заявил, что есть необходимость в организации защиты 520 км границы, пересменки и решении других вопросов, для которых необходимо сохранение военного положения.

«Процветающая Армения»: В настоящее время военное положение содержит ряд проблем для Армении - https://t.co/sQlkt5pGkb pic.twitter.com/X9xrypisqo — KarabakhTimes (@KarabakhTimes) November 26, 2020

Вместе с тем, 27 ноября член партии АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян сообщил, что суд удовлетворил ходатайство оппозиции об отмене запрета на проведение митингов в условиях военного положения. Это означает, что в грядущие выходные в Ереване будут проходить новые акции протеста.

Турция и Россия

В начале недели министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о завершении подготовки подразделений сухопутных войск Турции к отправке в Азербайджан с целью выполнения задач по контролю обстановки в Нагорном Карабахе. Турецкие военнослужащие будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по контролю перемирия в течение одного года. По его словам, отправка контингента ВС Турции будет осуществлена в ближайшее время.

Турция начинает переброску солдат в Карабах, министр обороны Акар дал отмашкуhttps://t.co/yi5C7a2Rec — Игорь (@tZosVyXhlIXJn4t) November 21, 2020

Однако имеются сведения, что Турция планирует создать в Карабахе отдельный центр наблюдения, не связанный с совместным турецко-российским. В настоящее время с азербайджанским руководством ведутся переговоры, но российская сторона с этим не связана.

Международная обстановка

Относительно большой резонанс вызвало принятие 25 ноября Сенатом Франции резолюции о признании Нагорного Карабаха. В тексте документа помимо пункта о том, что «Париж осуждает военную агрессию против Арцаха при поддержке турецких властей», указано о призыве к немедленному выводу азербайджанских войск с территорий, занятых в результате военных действий. Однако МИД Франции не поддержал Сенат. Оправдываться был вынужден госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Жан-Батист Лемуан. Он подчеркнул, что признание независимости Карабаха не в интересах ни Армении, ни самого Нагорного Карабаха, ни Франции, ни стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сенат Франции призвал правительство признать Карабах



В Баку резолюцию, принятую Сенатом Франции, назвали провокацией pic.twitter.com/q2tbMmPqeU — Naspravdi (@_Naspravdi_) November 27, 2020

Тем не менее, негативная реакция Азербайджана была обеспечена. Помощник президента республики Хикмет Гаджиев заявил, что резолюция ничего не стоит и Баку приравнивает ее к обычному листку бумаги. Притом, что парламент Азербайджана вообще призвал исключить Францию из состава Минской группы ОБСЕ.

Ситуация дает все больше козырей в руки Анкары, которая считает, что успех переговорного формата России, Турции и Азербайджана можно распространить на все «пять стран региона», под одной из которых понимается Иран, кто под второй — вопрос.

Президент России Владимир Путин продолжает лично контролировать ход мирного урегулирования. За неделю он трижды провел переговоры с Николом Пашиняном и один раз — с Ильхамом Алиевым.

Пашинян вчера сказал, что дважды говорил с Путиным. Путин сегодня рассказал участникам Совбеза, что говорил не только с премьером Армении, но и президентом Азербайджана. Но сколько раз говорил - не сказал. — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2020

На этом фоне появились сообщения о возможном визите армянского премьер-министра в Москву с 30 ноября по 4 декабря. Очевидно, предстоит решить еще множество вопросов, как в случае с Зодским золотым месторождением, где только российское вмешательство способно предотвратить новые бои между сторонами.

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