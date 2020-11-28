VIP-турист нанял вертолет из Ялты на материк ради еды в McDonald’s

Один из отдыхавших в Ялте туристов заказал чартерный рейс, чтобы купить на материке еду из McDonald’s.

Как сообщили источники ТГ-канала @krimski из компании, осуществляющей вертолетные перевозки, мужчина заказал борт, на котором представитель туриста слетал на метрик, там на авто добрался до McDonald’s, купил порядка 20 позиций из меню и вернулся в регион большой Ялты. Вся «спецоперация» якобы заняла два часа и обошлась туристу чуть больше 200 тыс. рублей (заказ в McDonald’s стоил примерно 3-4 тыс. рублей).

Корреспондент ФАН созвонился с представителями нескольких компаний, которые занимаются арендой вертолетов в Крыму для экскурсий и аэротрансфера. Признаваться в том, что у них были такие клиенты, в компаниях, ссылаясь на конфиденциальную информацию, не захотели. Но рассказали об особенностях подобных чартерных поездок.

Говорят, что в целом такие поездки организовать можно, желание клиента легко осуществимо, главное — возможность оплатить подобную прихоть.

«Подобная поездка, если говорить о Краснодаре, будет стоить около 280 тыс. рублей. Дорога пути от Ялты до Краснодара и обратно займет примерно три часа», — сообщили ФАН в одном из агентств.

В другом корреспонденту ФАН рассказали, что у них стоит слетать из Ялты в Краснодар и обратно подороже — от 350 до 400 тыс. рублей:

«Конечно, у нас есть подобные вертолетные чартеры. Время в пути в одну сторону составляет около двух часов».

В агентстве добавили, что они с подобными ситуациями еще не сталкивалась — обычно заказывают экскурсии и встречу гостей. Но подобная история, как заверили корреспондента ФАН, вполне имеет право на жизнь.