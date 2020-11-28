Скончался участник группы «Дюна» Андрей Апухтин

Москва, 28 ноября. Музыкант, клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин ушел из жизни в пятницу, 27 ноября.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет…», — написала на своей странице в Instagram Наталья Сенчукова, супруга солиста группы Виктора Рыбина.

О причинах смерти не сообщается. В комментариях Сенчукова отрицательно ответила на вопрос одного из подписчиков, связана ли смерть Апухтина с пандемией коронавируса.

Подписчики певицы оставили сотни сообщений с соболезнованиями, разделяя горечь потери друга и коллеги.

«Очень жаль, когда из жизни уходят друзья, такие талантливые люди! Светлая память, соболезнования родным и близким!» — пишет пользователь под ником liubovkhripa.

«Искренне жаль. Как жалко. Чуть меньше года видела на концерте. Светлая память Андрею», — добавила potapovaportugalskaja.

Группа «Дюна» была образована 1987 году, пик популярности пришелся на 1990-е годы. После 2004 года музыканты выступали все реже, что было связано с тем, что Рыбин занялся судоходным бизнесом. Последний альбом команды вышел в 2010 году и назывался «Якутские бананы».

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