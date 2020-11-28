Испытания вакцины «Спутник V» в Белоруссии доказали ее эффективность

Минск, 28 ноября. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показали 95-процентную эффективность.

Об этом рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. По его словам, в испытаниях препарата принимали участие 100 граждан страны.

«Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, это очень важный результат», — сказал Мезенцев в интервью на телеканале «Россия-24».

Кроме того им было отмечено, что на данный момент Москва ожидает от Минска завершения регистрации препарата, которая проводится в соответствии с жесткой нормативной базой. После этого будет решаться вопрос о массовой вакцинации населения. Данная работа проводится параллельно с договоренностью России и Белоруссии о совместном производстве вакцины.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее рассказал о группах населения, для которых прививка от коронавируса будет бесполезной. По словам специалиста, у людей разная способность вырабатывать антитела, но поделить их поэтому признаку на четкие группы, к сожалению, невозможно. Есть категория людей, на которых вакцина действительно может не оказать воздействия. Об этом сообщает издание Infox.ru.