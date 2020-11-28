В столице Сомали прогремел взрыв в ресторане

Могадишо, 28 ноября. В столице Сомали в одном из городских ресторанов прогремел взрыв. В результате теракта погибли восемь человек.

Инцидент случился в популярном заведении Gelato Devino. Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», ресторан расположен у городского аэропорта и пользуется популярностью у политиков и чиновников. По предварительной информации, среди погибших числятся два сотрудника миграционной службы.

Теракт связывают с визитом в город исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера. Предположительно целью его приезда было обсуждение плана Вашингтона по выводу военного контингента. Для этого политик встретился с американскими военнослужащими.

Организаторы теракта пока не установлены. Эксперты считают, что к взрыву могут быть причастны боевики «Аш-Шабаб» (араб. «Молодежь», одно из названий группировки «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин»). Также выдвигается версия, что к произошедшему могли быть причастны спецслужбы, поскольку в районе, где располагается ресторан, находятся дома оппозиционных политиков.

Напомним, Сомали часто называют синонимом внешнеполитической неудачи США. Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что настаивает на присутствии минимального количества американских военных для борьбы с боевиками «Аш-Шабаб».