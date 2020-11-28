Микробиолог назвал причины, по которым не все заражаются коронавирусом

Москва, 28 ноября. Российский микробиолог Сергей Иванов рассказал, что помогает некоторым людям не заражаться коронавирусом.

По словам Иванова, помимо антител, некоторых людей защищает от коронавируса невосприимчивость к нему. Некоторые медики не заражались коронавирусом, даже близко контактируя с заболевшими COVID-19. Микробиолог заявил, что об этом сообщили специалисты из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, передает «МК».

«Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в «красной зоне», не заражаются вирусом даже спустя много месяцев», — рассказал Иванов.

В мире насчитывается уже более 60 миллионов заболевших COVID-19, из них 1,4 миллиона пациентов скончались. В России число зараженных коронавирусом составило более 2,2 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона выздоровели.