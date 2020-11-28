Игрок сборной РФ Денис Черышев заразился COVID-19

Москва, 28 ноября. Полузащитник «Валенсии» и сборной РФ Денис Черышев получил положительный результат теста на коронавирус, сообщил его агент Хинес Карвахаль.

В беседе с Sport24 агент подтвердил, что футболист заразился COVID-19, однако подчеркнул, что заболевание у него протекает без симптомов, и Черышев чувствует себя хорошо.

В четверг футболист сборной России пропустил тренировку «Валенсии». Клуб сообщал, что у одного из игроков подтвердили коронавирус, но не называл имя игрока. Черышев пропустит матч 11-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» 28 ноября.

В пятницу также стало известно, что COVID-19 подтвердился у российского полузащитника Алексея Миранчука, выступающего за итальянский футбольный клуб «Аталанта», передавал RT. Спортсмена изолировали от команды.