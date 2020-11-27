Украинский военный ограбил и поджег сослуживца

Киев, 27 ноября. Военнослужащий ВСУ избил и поджег сослуживца в Донецкой области, нападавшего задержали, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

По данным ведомства, военный избил своего сослуживца, а потом облил его горючей жидкостью и поджег. При этом мужчина похитил деньги. Пострадавшему удалось выжить, его госпитализировали в Центральную горбольницу Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами ноги.

Злоумышленника уже задержали, вскоре суд решит вопрос об аресте.

Днем ранее сообщалось о похожем случае, произошедшем в Донбассе: бойцы ВСУ обстреляли нескольких сослуживцев. Один из раненых военных скончался. Как выяснилось, украинские военные обстреляли двух снайперов из разведывательной роты 72-й бригады, приняв их за диверсантов. Смертельные ранения получил один из снайперов, он скончался по пути в госпиталь. Украинское командование пыталось утаить информацию.