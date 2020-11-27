Боевики обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

Дамаск, 27 ноября. За сутки террористы совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в пятницу сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), из них 12 в провинции Идлиб , девять — в провинции Латакия, четыре — в Алеппо и семь обстрелов в провинции Хама», — заявил заместитель руководителя ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Незаконных действий со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не замечено. Вместе с тем, представителями российской военной полиции было проведено патрулирование в провинции Алеппо, и территории в районе аэродрома Камышлы, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в Сирии двое детей погибли и еще двое получили ранения при взрыве мины в районе города Айн-Исса в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.