Стали известны подробности смертельной аварии с поездом под Краснодаром

Краснодар, 28 ноября. В результате смертельной аварии с поездом в Краснодарском крае сотрудники железной дороги не пострадали. На данный момент экстренные службы устанавливают личности погибших, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Предположительно, граждане прибыли в Краснодарский край из Нижегородской области — на номерах легковой Lada Priora значился 152 регион. Установлено, что столкновение произошло с грузовым товарным поездом. Никто из машинистов не пострадал. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, устанавливаются личности погибших.

Напомним, о смертельном ДТП стало известно ранее. По информации источника ФАН, столкновение Lada Priora и железнодорожного состава произошло на улице Вольной. В результате аварии погибли две девушки и двое мужчин. При этом трое человек скончались на месте, за жизнь четвертого боролись медики, однако спасти его не удалось.