Четыре человека погибли при столкновении авто с поездом под Краснодаром

Усть-Лабинск, 27 ноября. В результате столкновения автомобиля и поезда в Краснодарском крае погибли четверо человек. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, столкновение Lada Priora и железнодорожного состава произошло на улице Вольной. В результате аварии погибли две девушки и двое мужчин. При этом трое человек скончались на месте, за жизнь четвертого боролись медики, однако спасти его не удалось.

На данный момент личности жертв аварии не установлены. По версии дорожной полиции, водитель автомобиля пытался перескочить через железнодорожные пути на красный свет, но не успел. В результате проезжающий состав снес легковушку.