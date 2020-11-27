Российский ученый с иронией оценил заявления немецкого коллеги о COVID-19

Москва, 27 ноября. Заявления немецкого ученого о новом штамме коронавируса — это лишь попытка привлечь к себе внимание, считает микробиолог Сергей Иванов.

Российский микробиолог в беседе с «МК» подверг критике утверждение немецкого коллеги Александра Кекуле о распространении по миру итальянского штамма коронавируса.

«Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины», — с иронией подчеркнул Иванов, добавив, что тот любит сказать «что-нибудь эффектное».

Микробиолог подчеркнул, что на сегодняшний день даже у Кекуле нет сомнений в «китайском» происхождение коронавируса. Суть же высказываний немца, по мнению Иванова, сводится к тому, что европейские власти не оценили опасность COVID-19 в первые месяцы распространения инфекции из Китая.

«Просто он — фрондер, постоянно критикует правительство, и тем самым привлекает прессу», — добавил Иванов.

Кекуле ранее в пятницу заявил, что в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе, не восприняли всерьез угрозу новой инфекции. И теперь человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, доминирующим над уханьской разновидностью. Данный вариант вируса, по его словам, более заразен и опасен.

Как сообщал «ФедералПресс», глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в пятницу выразил мнение, что пандемия COVID-19 в России может закончиться в 2021 году. Во многом в этом поможет массовая вакцинация, которая должна начаться в январе-феврале 2021 года.