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Полузащитник «Аталанты» Миранчук заболел коронавирусом

Полузащитник «Аталанты» Миранчук заболел коронавирусом

Рим, 27 ноября. Игрок итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук заразился коронавирусом. Тест на заболевание показал положительный результат.

Об инфицировании мужчины в пятницу сообщила пресс-служба футбольного клуба. На данный момент 25-летний спортсмен изолирован, проводится ряд необходимых процедур. Кроме того, тестирование на коронавирус теперь ждет всех игроков «Аталанты».

Позже в беседе с журналистами официальный представитель футболиста Вадим Шпинев прокомментировал, что состояние спортсмена удовлетворительное. Жалоб на самочувствие пока не поступало.

«Тест это тест. У Леши легкие признаки простуды. Он находится дома под наблюдением и контролем докторов. Все хорошо», — приводит его слова издание «Чемпионат».

Шпинев также поблагодарил всех, кто переживает и поддерживает спортсмена в этот нелегкий период.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября этого года. Известно, что футбольный клуб заплатил за российского полузащитника более 14 млн евро. Россиянин играет под 29 номером.

Свой первый гол за «Аталанту» спортсмен забил в дебютной игре. Российский полузащитник вышел на замену на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с датским «Митьюлландом». На 88-й минуте он принял передачу партнера у линии штрафной и с левой ноги «запустил» мяч в «девятку».

Напомним, ранее эксперт назвал самых опасных разносчиков коронавируса. По словам специалиста, ими являются переболевшие люди, не соблюдающие масочный режим. Коронавирус даже после болезни сохраняется в верхних дыхательных путях и может распространяться. Об этом пишет издание Infox.ru.

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