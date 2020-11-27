Полузащитник «Аталанты» Миранчук заболел коронавирусом

Рим, 27 ноября. Игрок итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук заразился коронавирусом. Тест на заболевание показал положительный результат.

Об инфицировании мужчины в пятницу сообщила пресс-служба футбольного клуба. На данный момент 25-летний спортсмен изолирован, проводится ряд необходимых процедур. Кроме того, тестирование на коронавирус теперь ждет всех игроков «Аталанты».

Позже в беседе с журналистами официальный представитель футболиста Вадим Шпинев прокомментировал, что состояние спортсмена удовлетворительное. Жалоб на самочувствие пока не поступало.

«Тест это тест. У Леши легкие признаки простуды. Он находится дома под наблюдением и контролем докторов. Все хорошо», — приводит его слова издание «Чемпионат».

Шпинев также поблагодарил всех, кто переживает и поддерживает спортсмена в этот нелегкий период.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября этого года. Известно, что футбольный клуб заплатил за российского полузащитника более 14 млн евро. Россиянин играет под 29 номером.

Свой первый гол за «Аталанту» спортсмен забил в дебютной игре. Российский полузащитник вышел на замену на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с датским «Митьюлландом». На 88-й минуте он принял передачу партнера у линии штрафной и с левой ноги «запустил» мяч в «девятку».

Напомним, ранее эксперт назвал самых опасных разносчиков коронавируса. По словам специалиста, ими являются переболевшие люди, не соблюдающие масочный режим. Коронавирус даже после болезни сохраняется в верхних дыхательных путях и может распространяться. Об этом пишет издание Infox.ru.