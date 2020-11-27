Ветлицкая высказала надежду, что правда о смерти Джигарханяне станет известна

Москва, 27 ноября. Российская певица Наталья Ветлицкая прокомментировала заявление писателя Эдварда Радзинского о последних днях актера Армена Джигарханяна.

Радзинский рассказал, что в последнее время не общался с Джигарханяном, хотя мужчины были хорошими друзьями. Дело в том, что он несколько раз пытался дозвониться до актера, но к телефону никто не подошел и не перезвонил. Таким образом, писатель намекнул, что виноватым в скорой смерти артиста могло быть его окружение.

С этим согласилась и Ветлицкая. В своем Facebook она высказала надежду, что рано или поздно правда о Джигарханяне станет известна широкой публике и будет предана должной огласке.

«Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить», — написала она.

Позже к обсуждению подключилась и бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она ответила, что ей уже знакома та самая правда и она «страшная».

Соответствующие разговоры среди окружения умершего актера начали появляться после того, как пасынок Джигарханяна заявил, что артист очень страдал от некроза тканей, который образовался из-за пролежней. После этого у друзей актера возник вопрос, как у мужчины могли возникнуть пролежни при заявленном качественном уходе и помощи круглосуточной сиделки.

Украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что перед своей смертью актер Армен Джигарханян жалел о скандальном разводе со своей экс-супругой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. По его мнению, артист был для Цымбалюк-Романовской «символом всего большого мира», потому она делала все, чтобы актеру было комфортно.