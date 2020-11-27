Онищенко призвал вылить спиртное в унитаз на Новый год

Москва, 27 ноября. Депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не злоупотреблять алкоголем в Новый год, а лучше вылить спиртное в унитаз.

«Первое. Запасы алкоголя вылить в раковину, а еще лучше — в унитаз», — категорично заявил Онищенко в интервью Kp.ru.

Парламентарий также дал несколько советов по поводу подготовки продуктов в затяжные новогодние праздники. По его словам, все скоропортящиеся продукты, которые в основном заготавливаются 31 декабря, стоит приготовить настолько, чтобы «без переедания и достойно, встретить Новый год».

«А пищевое сырье — в виде картофеля, горошка консервированного, майонеза, который идет на салат оливье, оставьте про запас. И вы их спокойно, равномерно распределите, поглощая в течение долгой наступающей, наконец, зимы», — советует Онищенко.

Если же припасенное на праздники спиртное все же рука не поднимается вылить, депутат рекомендовал «использовать вместо омывателя стекол» автомобиля.

Ранее Онищенко в беседе с RT прокомментировал предложение ограничить продажу алкоголя в новогодние дни четырьмя часами в сутки. По его словам, саму идею он бы поддержал, но считает ее малоперспективной. Чтобы справиться с чрезмерным употреблением алкоголя, депутат предлагает «уйти от практики затяжной встречи Нового года».

По его словам, длительные новогодние выходные — «это один из самых тревожных периодов в году: алкогольные отравления, смерти от алкоголя, автомобильные и бытовые травмы».