Солистка «Фабрики» открыла секрет съемок романтической сцены с Куценко

Москва, 27 ноября. Во время съемок поцелуя с Гошей Куценко все было корректно, но не все получилось, рассказала солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук.

Группа «Фабрика» выпустила клип на песню «Кабы я была», где одну из главных ролей исполняет Куценко. По сюжету, деревенская девушка мечтает о любви, и однажды ей снится поцелуй с героем Куценко.

«Дублей было много, Гоша вошел в кураж», — вспоминает о съемках этой сцены Гончарук в интервью NEWS.ru.

На съемках певица «воспользовалась навыками» театрального поцелуя, который изучала во время обучения в вузе.

«Правда, на практике не все получилось. Мне кажется, у Гоши свое видение театрального поцелуя. Но все было корректно. Я бы сняла с одного дубля, но их было около восьми, наверное», — поделилась секретом Гончарук.

Девушка добавила, что ее возлюбленный отнесся к съемкам нормально и совсем не ревновал. Певица подчеркнула, что ей никто не может ничего запрещать.

На прошлой неделе певица Сати Казанова объяснила свой уход из музыкальной группы «Фабрика» десять лет назад. Вместе с группой певица работала восемь лет. Однако в какой-то момент ее начали терзать душевные муки. Артистке казалось, что ее жизнь не имеет смысла, а свое драгоценное время она растрачивает на какие-то глупости. Ей хотелось совсем другого, более сложного творчества. В какой-то момент Казанова твердо решила, что больше не хочет ассоциироваться с «песенкой под водочку».

Чтобы окончательно решиться на уход из группы певице понадобилось два года.