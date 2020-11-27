Топ-5 диетических блюд для новогоднего стола

Новый год – отличный повод собраться с близкими и друзьями за праздничным столом, вспомнить радости и печали уходящего года и вместе шагнуть в новый. Однако неприятными последствиями новогодних праздников зачастую становятся лишние килограммы. Диетолог Дарья Русакова рассказала ФАН, что какие блюда украсят новогодний стол и сохранят фигуру.

Заливное

Заливное – традиционное блюдо праздничного стола. Обычный холодец содержит много жира. Однако если заменить свиные ноги на куриную грудку, рыбу или менее калорийное мясо, то блюдо получится вполне себе диетическим. Кроме того, заливное содержит много ценных для организма веществ – витаминов и макроэлементов.

Салаты

Разнообразие салатов всегда украшает новогодний стол. Но традиционные оливье и селедка под шубой – не лучший выбор для тех, кто бережет фигуру. Диетолог рекомендовала заменить их на салаты из свежих овощей. Например, можно сделать салат с помидорами черри, огурцами, салатом Айсберг и сыром фета. Добавить пикантности блюду позволит капелька бальзамического уксуса и немного оливкового масла.

Бутерброды

Легким перекусом во время праздника могут послужить бутерброды с говядиной или индейкой. Для бутербродов можно использовать хлеб или булочки из цельнозерновой муки, сверху положить отварное или запеченное мясо, добавить нежный диетический сыр. Украсить бутерброды можно с помощью листьев салата, огурцов, помидоров и долек редиса.

Тарталетки

Не набрать лишние килограммы позволят и диетические тарталетки. Вовсе необязательно использовать для их приготовления масло и икру. Традиционный деликатес можно заменить не менее вкусными тарталетками с творогом. Для этого необходимо взбить творог и сметану, добавить в смесь зеленый лук и немного посолить и поперчить. Украсить получившейся блюдо можно веточками укропа и каперсами.

Фруктовые канапе

На десерт можно подать фруктовые канапе с сыром. Для этого необходимо порезать кубиками твердый сыр, например, Гауду. Также кубиками порезать и очистить от шкурки мандарины, киви, персик, ананасы, виноград и по очереди надеть на шпажки.

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