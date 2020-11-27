Член парламента Ливии заявил о попытках Катара и Турции сорвать мирный диалог

Тобрук, 27 ноября. Член Палаты представителей Ливии Али Саиди обвинил Турцию и Катар в препятствовании достижению мирного соглашения в североафриканском государстве, сообщает издание AlMarsad.

В интервью журналистам арабского канала Alhurra депутат объяснил, что Анкара и Доха не желают благополучия ливийскому народу и независимости страны. Они все еще прямо или косвенно оказывают поддержку незаконным вооруженным формированиям, провоцируя эскалацию напряженности.

Парламентарий подчеркнул, что причиной разногласий также являются радикальные исламисты, которые намереваются заполучить контроль над североафриканским государством и его богатствами.

«Пока существуют «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и связанные с ними группировки на западе Ливии, любые переговоры потерпят неудачу», — цитирует СМИ слова Саиди.

Помимо прочего, депутат Палаты представителей отметил, что турецкие власти продолжают спонсировать бандформирования Правительства национального согласия (ПНС) ради ливийской нефти. Анкара таким образом пытается спасти собственную разрушающуюся экономику. Он не исключил возобновления боевых действий на фоне иностранного вмешательства.

ФАН ранее озвучил комментарий главы Высшего совета шейхов и старейшин Ливии Мухаммада аль-Мисбахи по поводу прошедшего Форума политического диалога в Тунисе. Он указал, что одной из главных причин провала мероприятия является влияние Турции и Катара.

1 Организация запрещена на территории РФ.