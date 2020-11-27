Арабские СМИ рассказали, как Турция за счет Катара поддерживает свою экономику

Доха, 27 ноября. Турция использует соглашения о сотрудничестве с Катаром для поддержания разрушающейся экономики, пишет издание The Arab Weekly.

Авторы публикации отмечают, что Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом, эксплуатирует связи между двумя государствами для решения собственных финансовых проблем. Журналисты подчеркивают возмущение многих катарцев такой позицией.

Кроме того, издание обращает внимание, что давление на турецкого лидера со стороны оппозиционных сил, которые винят его в нынешнем кризисе, постепенно усиливается. Анкара в последнее время активно пользовалась преимуществами сотрудничества с богатым государством Персидского залива, получая крупные гранты. Часть такой помощи поступала официально, а остальные средства выделялись негласно, говорится в материале The Arab Weekly.

По большей части Турция выбивала деньги под предлогом поддержки исламистских союзников, принимающих участие в конфликтах в Сирии, Азербайджане, и причастных к кризису в Ливии. Также Эрдогану ранее удалось заключить ряд выгодных соглашений с Катаром в различных сферах, констатируют журналисты.

Несмотря на очевидную бесперспективность подобного неравноправного сотрудничества для Дохи, в ходе предстоящего шестого заседания объединенного стратегического комитета планируется подписание восьми новых договоренностей с Анкарой.

Ранее ФАН освещал заявление ливийского экономиста и преподавателя Сиртского университета Мухаммеда Сувелама о целях вмешательства Турции и Катара в дела североафриканской страны.