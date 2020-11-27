Эксперты рассказали, какие белки вызывают летальные осложнения при COVID-19

Вашингтон, США. Два белка в организме человека способны привести к осложнениям COVID-19, считают американские медики. Они могут вызывать цитокиновый шторм.

Сейчас ученые не до конца понимают, как бороться с этим процессом. По мнению специалистов, при активизации цитокинового шторма иммунная система организма начинает «сходить с ума» и самоуничтожаться.

Два белка способны заставить организм действовать таким образом, выяснили эксперты в ходе исследования. Это факторы интерферон гамма и опухолей альфа. Их взаимодействие приводит к развитию множества воспалений.

Когда ученые ввели в тела мышей антитела против этих белков, в ходе эксперимента выяснилось, что такой метод помогает значительно снизить риски смерти от COVID-19. Специалисты надеются, что полученные знания помогут научному сообществу в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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