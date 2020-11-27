Улан-Удэнский авиационный завод изготовил фюзеляжи вертолета Ка-226

Улан-Удэ, 27 ноября. У-УАЗ холдинг «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию Ростех, подготовил линии сборки фюзеляжа легкого Ка-226Т. По информации авиационного завода, собрали два корпуса, которые в конце ноября передадут «Технодинамике», чтобы испытать авариестойкую топливную систему.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил У-УАЗ и ознакомился со сборочной линией Ка-226Т. До конца 2020 года сотрудники завода соберут стенды и агрегаты вертолета для статических, динамических и ресурсных испытаний.

В частности, сейчас подготавливают площадку для испытаний на птицестойкость и стенд для проверки системы очистки лобовых стекол.

«Мы сосредоточены на изготовлении фюзеляжей и агрегатов машины для проведения различных испытаний, но параллельно мы ведем работу по созданию опытных образцов вертолета Ка-226Т, которые рассчитываем поднять в воздух уже в первой половине 2021 года», — разъяснил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Ранее ФАН сообщал, что «Вертолеты России» передали Министерству обороны РФ все запланированные к поставке разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».