Политолог назвал «кошмарным» состояние избирательной системы в США

Избирательная система в США «сломалась» вовсе не за четыре года пребывания американского лидера Дональда Трампа у власти — ее стагнация была долгой и планомерной. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден сможет оказаться в Овальном кабинете Белого дома, только если докажет, что все отданные ему им голоса американских избирателей получены честным путем.

«Думаю, что доказывать что-либо будет не Байден, а Верховный суд США: если он примет решение в пользу кандидата от Демпартии, это будет означать, что тот выиграл выборы честно, — подметил Солонников. — Но есть немалая вероятность и того, что суд удовлетворит иски Трампа и аннулирует «достижения» его соперника на выборах».

При этом политолог исключил личное появление Байдена на посвященном махинациям Демпартии судебном процессе.

«Думаю, он просто не сможет до него дойти, — пошутил эксперт. — Так что говорить за него будут юристы: они будут стоять на том, что инстанции на уровне штатов нарушений не зафиксировали. Что же касается доказательств, которые предъявляют сторонники Трампа, то они, очевидно, будут названы «частными» и не носящими серьезного характера, способного повлиять на результат выборов в целом».

Собеседник ФАН подчеркнул, что столь серьезное противостояние двух кандидатов впервые так четко выявило проблемы в избирательной системе США, «которые, в общем-то, существуют уже очень давно».

«Дальше все зависит от того, как именно трактовать «кривизну» этой системы, — отметил Солонников. — Трамп вот говорит, что она настолько кривая, что верить результатам, полученным с ее помощью, нельзя. Но ведь он и сам избирался с ее помощью! Ситуация не за четыре года сломалась».

Политолог отнес к списку электоральных грехов Соединенных Штатов отсутствие наблюдателей на выборах, возможность отдавать голос по почте, а также изменение условий голосования в течение дня голосования.