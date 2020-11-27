Баранец сравнил Норвегию с племенами Африки из-за угнетения меньшинств

Норвежца Мартина Якобсена уволили из армии из-за русской матери. Молодой человек прослужил всего пять месяцев в вооруженных силах страны, но потом лишился работы. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал ФАН, как этот вопиющий случай ставит Норвегию на уровень африканских племен.

Потенциальный шпион

Мартин с 10 лет мечтал служить в норвежской армии и гордо носить форму с нашивкой своего подразделения на плече. В январе его приняли в войска после отбора. Но спустя пять месяцев его уволили за то, что он может быть потенциальным шпионом.

Основанием для увольнения стало то, что его мать русская. При этом сам Мартин был в России всего два раза, а его мать живет в Норвегии более 20 лет.

«Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», — рассказал Якобсен NRK.

Примечательно, что это не единичный случай. За последние четыре года около 700 военных не смогли пройти проверку из-за того, что у них есть родственники в других странах. Большинство были уволены уже после того, как поступили на службу. В призывном центре Вооруженных сил Норвегии отметили, что стараются не брать на службу тех, у кого есть связи с Россией, Китаем, Ираном, Украиной, Филиппинами, Бразилией, Белоруссией и Мексикой.

Политическая паранойя

Виктор Баранец назвал увольнение норвежца из армии из-за русских корней признаком политической паранойи.

«В мире существует много видов политической шизофрении и паранойи. Похоже, что теперь такой паранойей заболела и Норвегия», — заявил эксперт.

Обозреватель удивился, почему такое нарушение игнорируют правозащитники. Молчание с их стороны наводит на мысль о европейском лицемерии, считает он.

«Я знаю этот вопиющий, позорнейший факт и задаюсь вопросом: почему же Европейский совет по правам человека набрал в рот воды? Он должен бить во все колокола. Это и показывает европейское лицемерие, европейскую политическую блудливость», — подчеркнул собеседник ФАН.

Баранец напомнил, что норвежская армия — не самая сильная, она не обладает никакими стратегическими интересами и не играет никакой стратегической роли в обороне Европы. Эксперт рекомендовал пострадавшему от несправедливости норвежцу обращаться в международные инстанции и показать «гнилое нутро» скандинавской страны.

Ущемление прав

Эксперт обратил внимание, что в Вооруженных силах США, Германии, Франции служат люди не только с русскими корнями, но и бывшие граждане СССР и РФ. Что касается российской армии, то в ней служат около 500 иностранных граждан, знающих русский язык. Довольно часто в рядах российских военнослужащих встречаются и темнокожие выходцы из Африки.

Норвегия любит кичиться уважением прав человека, любит «кусать» Россию за то, что она якобы нарушает права человека, отметил Баранец. Сама же Норвегия гнуснейшим образом поступает по отношению прав и свобод человека. Эксперт уверен, что эта страна должна получить очень много плевков в свою сторону, бешенную критику и осуждение.

«Если в следующий раз Норвегия подаст хоть один пик в адрес России из-за прав и свобод граждан, Москва должна приставить к норвежскому носу большую розовую дулю», — заявил он.

Кроме того, эксперт считает, что Норвегия должна понести ответственность не только на политическом и эмоциональном уровне, но и на юридическом. Ущемление прав человека по национальному признаку грозит уголовной статьей не только в «цивилизованной» Скандинавии, но и в самых отсталых странах. Баранец подытожил, что, если Норвегия не соблюдает этот закон, то это дикая страна наряду с африканскими племенами, где права национальных меньшинств соблюдаются даже лучше, чем в Норвегии.