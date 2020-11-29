Юрий Башмет: У жителей России большая потребность в классической музыке

Самый известный в мире альтист Юрий Башмет совсем не похож на человека, почивающего на лаврах. Маэстро продолжает искать новые музыкальные смыслы — будь то фестивали, образовательные проекты, концерты с молодыми, начинающими карьеру артистами, равно как и звездами, таланты которых рядом с Башметом раскрываются в неожиданных ракурсах.

С человеком-оркестром, а вернее, руководителем трех оркестров удалось побеседовать ФАН.

«Пауза дала осмотреться по сторонам»

— Юрий Абрамович, как и при каких обстоятельствах возникла идея открыть на платформе Okko коллекцию записей с вашим участием?

— Весной из-за коронавируса на несколько месяцев была приостановлена концертная деятельность. Вынужденная пауза дала возможность осмотреться по сторонам. Мне стало интересно, как устроены новые ресурсы коммуникации со зрителем. В этот период как раз и появилось желание со стороны Okko активно продвигать и развивать на их ресурсе тему классической музыки.

Сложение двух инициатив привело к созданию полноценного раздела, который сейчас называется «Коллекция Юрия Башмета». Там собраны концерты камерного ансамбля «Солистов Москвы», Юношеского симфонического оркестра — разные записи и очень интересные мои выступления. Плюс документальные фильмы, которые активно создаются последние несколько лет. Так что этот проект — очень разнообразная, полноценная именная моя коллекция.

Уверен, что всем зрителям будет интересно не просто посмотреть отдельный концерт, но также познакомиться со всем разнообразием музыкального материала, представленного сейчас на ресурсе.

— Как так получилось, что резидентами ваших фестивалей стали популярные актеры, которые до знакомства с вами никак не ассоциировались у большинства людей со знатоками классики? У Пореченкова, Гармаша, Трухина в кино и театре совсем другие амплуа: бандиты, агенты, полицейские, которым вроде бы совсем не до Моцарта и Чайковского?

— Все просто. Для участия в своих фестивалях и проектах я приглашаю людей прежде всего талантливых — и не обязательно из мира классической музыки. Мне всегда хотелось попробовать что-то новое. Так появились совместные концерты с Игорем Бутманом и его биг-бендом, с рок-певицей Дианой Арбениной. Постепенно в орбиту моих интересов попадали другие исполнители. Создавались оригинальные программы, большие музыкально-театральные истории с участием талантливых российских актеров. Но эти проекты никак не отвлекают меня от «классических» концертов, а, скорее, делают и жизнь, и творчество более разнообразными и интересными.

— В экономике существует такой термин, как «индекс бигмака», очень просто определяющий паритет покупательной способности населения. Как понять, насколько сейчас популярна классическая музыка в нашей стране? Есть ли такой маркер, который поможет определить эффективность чиновников в сфере культуры?

— На своих концертах я вижу, что классическая музыка в нашей стране популярна. Больше того, мне очень приятно, что молодой, новой публики на моих концертах становится больше. Но, конечно, я уверен, что город от города отличается. Где-то мои выступления проходят с аншлагом, потому что там по определению бывает немного концертов классической музыки, а у людей в них есть большая потребность. В других городах я вижу, как жизнь концертная именно классических музыкантов очень насыщенна и разнообразна. И публика там уже сформировавшаяся, и с ее стороны есть достаточно серьезный запрос в плане программ — чего-то нового, интересного.

А как определять эффективность работы чиновников в сфере культуры, если честно, я не знаю. Для меня всегда важно, чтобы это были люди неравнодушные к настоящему и профессиональному искусству, заинтересованные в его развитии, понимающие, чувствующие всю важность и необходимость искусства в жизни абсолютно каждого человека. Эффективный чиновник — тот, кто помогает развитию культуры в стране, с моей точки зрения. И очень приятно, что таких людей, искренне радеющих за важное дело, сейчас становится больше.

«У меня нет ни одного фестиваля, похожего на другой»

— По какому принципу формируется география ваших фестивалей? Есть ли в ближайших планах новые города?

— Очень интересный вопрос. Для начала важно понимать, что у меня нет ни одного фестиваля, похожего на другой. У каждого из них своя судьба, свое творческое лицо, свой вектор развития. Конечно, это непростые задачи. Но, запуская новый проект, нужно обязательно думать о том, чтобы он имел продолжение, необходимо изначально понимать и представлять перспективы его развития.

При этом каждый фестиваль, его идейное содержание выстраиваются из многочисленных нюансов. Здесь важны и место, где он проходит, и культурная среда, исторический контекст и публика. Даже климат играет огромную роль.

Планы развивать дальше фестивальное движение и запустить несколько новых таких проектов есть, но необходимо быть очень внимательными. Нужно придумать новую идею, интересную и для нас, и для места, где фестиваль будет проходить. Чтобы обе стороны были заинтересованы в проведении такого мероприятия и понимали, куда мы вместе идем и что хотим.

— В этом году прошел очередной набор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Расширение количества регионов, представляющих музыкантов, — это самоцель или объективная данность в том плане, что таланты есть повсеместно?

— Просто количественное расширение этого коллектива, конечно, не наша цель. Но вместе с тем мне очень приятно, что география участников прослушиваний в оркестр в этом году расширилась. В 2020 году организовать этот процесс было очень непросто из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Но мы нашли выход и из этой ситуации, проведя первый отборочный тур в режиме онлайн. И мне этот опыт даже показался полезным, хоть и сложным.

Благодаря режиму онлайн и показам из дома в прослушивании смогли принять участие ребята из самых далеких российских городов. Всего у нас в первом туре приняло участие около 800 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. Потом уже был большой и очень непростой финал в Москве, куда мы пригласили 320 лучших, и уже из них сформировали новый состав оркестра на ближайшие два года.

Для меня отбор в оркестр — это некий социальный лифт, который дает возможность заявить о себе талантливым молодым музыкантам. Очень важно, чтобы ребята, вне зависимости от того, где они живут, знали, что если ты будешь играть хорошо, ты попадешь в этот уникальный коллектив. Ведь ребенку что самое главное? Иметь цель. Когда есть цель — а конкурс в оркестр именно такой целью и является, — занятия на инструменте сразу становятся более заинтересованными, сознательными.

Это абсолютно новая, дополнительная мотивация для ребенка, который ходит в музыкальную школу, занимается музыкой, потому что его родители и педагоги видят в этом смысл.

— После того, как в конкурсную программу XVI Международного Московского фестиваля имени Чайковского, состоявшегося летом 2019 года, впервые включили исполнителей на медных духовых, интерес к этим инструментам резко возрос, а в музыкальных школах появилось много желающих поступить на это отделение. Может быть, следующими дебютантами конкурса Чайковского сделать наконец-то альтистов?

— Посмотрим-посмотрим. Я пока для себя еще не решил, как к этому вопросу относиться, если отвечать серьезно. Так что поживем — увидим.

«Мир классической музыки невероятно прекрасен»

— На Центральном телевидении СССР существовал специальный отдел классической музыки. Кроме больших работ там снимали так называемые «межпрограммки». Приглашали известных исполнителей классики и записывали с ними в «Останкино» музыкальный материал на 2–4 минуты. Затем эти ролики пускали в эфир, когда в сетке вещания возникали дыры из-за недобора времен. В нынешних реалиях вернуться к этой практике возможно?

— Вы коснулись темы, которая меня очень увлекает. Причем серьезно увлекает. Я абсолютно уверен в том, что и можно, и нужно сделать такие небольшие вставки — с исполнением интересных, увлекательных, может быть очень популярных, понятных самому широкому кругу зрителей произведений классической музыки. Ведь мир классической музыки невероятно прекрасный и богатый в плане материала. Не нужно ничего навязывать излишне, но дать людям возможность узнать новое, заинтересовать их, с моей точки зрения, — и очень важно, и очень правильно. Особенно сейчас, когда мы все живем в ситуации, когда концерты проходят с огромными ограничениями, а многие выступления и вовсе отменяются.

Конечно, у нас существует замечательный, профессиональный телеканал «Культура». Там искусство представлено во всем многообразии. Но я уверен, что и на других федеральных и региональных телеканалах такие небольшие блоки, вставки были бы очень полезны.

— Вы выступаете в роли наставника на всероссийском молодежном фестивале «Таврида». Ваши впечатления от проекта?

— Я приезжаю на «Тавриду» каждый год, и мне всегда очень интересно пообщаться с молодыми музыкантами, с творческой молодежью. Причем самой разнообразной, с разносторонними интересами. Конечно, фестиваль «Таврида» — это возможность заявить о себе, проявить свои способности и мастерство, чтобы тебя заметили. Но не менее важным мне кажется возможность общения между самими молодыми деятелями искусства. «Таврида» — место, где ребята знакомятся, общаются, узнают друг о друге, придумывают и главное — делают вместе новые проекты.

— Планируете ли вы привлекать к сотрудничеству резидентов этого проекта?

— После последнего сезона, когда впервые провели очень большую смену, посвященную классической музыке, где одновременно находился оркестр, молодые композиторы, певцы, продюсеры, джазовые музыканты, появилось много хороших идей. И у меня даже есть план — часть идей реализовать в рамках наших уже больших фестивалей и других проектов. Так что мы планируем и сотрудничать, и развивать те идеи, которые появились благодаря «Тавриде».

— Вы стали одним из немногих наставников, кому вручили премию «Тавриды». Для вас важна эта награда?

— Не скрою, мне всегда приятно получать премии и награды. Но здесь момент особенный: это же премия, которую наставникам вручают сами участники форума, молодые ребята. И подобный момент для меня — особо трогательный. Значит то, что мы делаем, не зря.

Досье

Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу по классу альта, а через пять лет — Московскую консерваторию. Проходил там же ассистентуру-стажировку. С 1972 года по настоящее время играет на альте XVIII века итальянского мастера Паоло Тесторе.

В 1986 году Башмет создал камерный оркестр «Солисты Москвы». В 1991 году на гастролях за рубежом был подписан временный контракт на работу коллектива с мэрией французского Монпелье. Впоследствии музыканты оркестра приняли решение остаться во Франции, что стало неприемлемым для Башмета, поскольку он не собирался уезжать из России. Тогда маэстро отказался от руководства оркестром и оставил коллектив. Вскоре ансамбль прекратил свое существование.

В 1992 году Юрий Башмет создал второй состав камерного ансамбля «Солисты Москвы», участниками которого стали талантливые молодые музыканты: выпускники и аспиранты Московской консерватории.

С 2002 года Башмет является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В 2012 году возглавил Всероссийский юношеский оркестр в составе 79 юных музыкантов из 28 городов России, который сформирован на основе конкурса исполнителей классической музыки.

В марте 2014 году музыкант подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Владимира Путина в Крыму. Тогда же Львовская национальная музыкальная академия лишила Башмета звания почетного профессора академии.

В 2014 году под руководством Башмета записана и исполнена вся музыкальная программа зимней Олимпиады — и параллельно даны 10 фестивальных концертов в Сочи.

На Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2019 году Башмет представил три мировые премьеры, традиционный спектакль «Не покидай свою планету», а также конкурсы и образовательные проекты для молодежи.

В 2020 году Юрий Башмет стал художественным руководителем Международного фестиваля искусств Чайковского в подмосковном Клину.