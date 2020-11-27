Навальный просит Европарламент вмешаться в дела России

Алексей Навальный и Владимир Милов поучаствовали в онлайн-дискуссии Европарламента о перспективах стратегии отношений ЕС с Россией, куда их пригласили депутаты Европейской народной партии. Депутаты парламента заметили, что доверия к РФ в Европе все меньше, и предложили высказаться российским демократическим оппозиционерам.

В семиминутном выступлении Навальный заявил, что для него честь участвовать в этой дискуссии, и поблагодарил за поддержку, которую Европа оказала ему и его семье после происшествия. Он уточнил, что он не первый, кого попытались «убить таким образом», и ему важно, что Европарламент не молчит об этом. Он рассказал, что, по его мнению, реально сработает против России, которая в последние два года стала «совершенно другой страной»:

«Есть российский народ, а есть государство, мы должны их разделить, мы должны относиться к ним как к преступникам, захватившим власть. Возможно, это звучит очень радикально, но я считаю, что они действительно банда преступников, которые временно захватили власть в нашей стране», — сказал он.

Так он сформулировал новую стратегию, которую стоит взять на вооружение Евросоюзу. А главными темами сделал вопрос признания российских выборов и новый подход к санкциям против граждан России.

Не признавать выборы, где мы не участвовали

С выборами в России, по мнению выступающих, все плохо, потому что в них не участвуют Навальный и его команда. Поэтому в дальнейшем такие выборы лучше не признавать:

«Важно, чтобы было право участвовать в выборах. Я прошу Европейский парламент и политиков относиться к выборам в России очень просто: если все могут участвовать, можно вести диалог. Но, если кому-то не дают участвовать в выборах, результаты этих выборов нельзя признавать. Я полагаю, это отправная точка для дискуссий с российскими чиновниками на всех уровнях».

Владимир Милов заметил, что рейтинги власти постоянно падают и на прошедших выборах кандидаты «Единой России» проиграли. Но что-то поменять в политике у россиян получится только при участии европейцев, заинтересованных в политических переменах в России так же, как и российские оппозиционеры:

«Должна быть очень ясная позиция: если оппозиционные кандидаты не могут участвовать в выборах, значит, результаты их нелегитимны и парламент, который избрали, нелегитимен. Алексей Навальный не говорил, но Минюст девять раз отказывался регистрировать его партию, и он обратился в Суд по правам человека, так как запрет неправомерен. Сейчас они решили объявить иностранным агентом любого, кто сказал что-то в сторону власти, и сейчас мы знаем, что в большинстве эти обвинения не подтверждаются — нет доказательств, что российское общество пытаются подкупить. Когда мы говорим о будущих отношениях с Россией, важно понять, что выборы готовы сфальсифицировать в следующем году», — заявил он.

Милов не потребовал прямого вмешательства, специально заметив, что только россияне смогут преодолеть свои политические проблемы. Однако заранее обвинил правительство России в фальсификациях, и мерилом легитимности выборов и сформированного парламента в России он предлагает считать Евросоюз, а не российский народ.

Фактически Навальный и Милов заявили на площадке следующее: если в России не допустят команду ФБК (иноагент) на выборы, Европарламент не должен признавать их результаты, даже если оппозиционные кандидаты просто не сумели собрать подписи, как это было летом 2019 года в Москве. Это можно назвать своеобразным ультиматумом российской власти, потому что способов воздействовать на общество нормальными инструментами внутриполитической борьбы у Навального не осталось.

Новый подход — новые санкции

Коснулся Навальный и вопроса санкций. Он назвал неэффективным «технический» подход к санкциям и предложил европейским политикам «заставить олигархов забрать свои яхты из портов Барселоны и Монако». Именно целевые санкции против крупных бизнесменов, близких российской власти, должны быть основой нового подхода:

«Основа европейского подхода к санкциям следующая: санкции технические против тех, кто делает что-то плохое. Например, кто отдавал приказы об отравлении меня. Но бессмысленно, на мой взгляд, применять санкции против полковников и генералов, кто не особо путешествует по миру. Вопрос, на который вы должны ответить: почему эти люди занимаются убийствами и подтасовками выборов — деньги. И русские олигархи, не только старые, но и новые, я имею в виду — близкие власти олигархи, должны быть реальной целью санкций ЕC <…> Поверьте мне, вот тип санкций, которые будут восприняты серьезно и поддержаны 99% населения, — целевые санкции против российских олигархов. Скажите им, что они действуют против российского народа, против Европы. Это подход, который будет только приветствоваться в российском обществе», — заявил он.

Мы поможем информацией

Показательны и выступления представителей Европарламента. Например, Михаэль Галер напрямую попросил оппозиционеров о помощи европарламентариям в выявлении коммерческой и инвестиционной активности россиян за рубежом, особенно о крупных суммах денег, которые переводятся:

«Вы как раз можете помогать нам относительно выявления тех людей, которые переводят свои деньги в ЕС. Любая информация об этом, которая может быть доступна внутри России, должна передаваться нам, в наши регионы, где мы можем рассмотреть этот вопрос», — сказал он.

Алексей Навальный согласен с необходимостью бороться с «грязными деньгами» и предложил европейцам «начать работать менее формально»:

«Мы подаем ходатайства против грязных денег из России, спрятанных в Европе. Но они не имеют последствий, прокуратура Евросоюза не считает это преступлением. Мы готовы сотрудничать, мы готовы предоставлять информацию, но ожидаем менее формального подхода…» — сказал он.

Не стал Навальный и скрывать свое видение будущего России:

«Будущее России — это Европейский союз!» — заявил он.

Человек уверяет, что собирается вернуться в Россию и бороться на выборах за право стать действующим политиком России, однако открыто говорит, что готов предоставлять иностранцам информацию о ее гражданах, которых считает своими врагами, и вредить крупным компаниям за право когда-нибудь назваться европейцем.

Естественно, у Навального и его компании нет ресурсов, чтобы узнавать действительно значимые для потенциального расследования данные о денежных переводах. Но сам факт, что им это открыто предлагают и люди, считающие себя «политиками», уверяющие, что они действуют в интересах будущего своей страны — России, не возражают, а поддерживают, много говорит о том, насколько близко к правде утверждение о завербованности демократических оппозиционеров частью западных элит, не желающей строить с Россией диалог на равных, как с сильной страной.