Скабеева осадила украинского политолога Окару за попытку унизить Россию

Москва, 27 ноября. Ведущая политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева жестко осадила украинского политолога Андрея Окару, который попытался объяснить социальные трудности в США путем унижения России.

Пандемия коронавирусной инфекции негативным образом сказалась буквально на всех сферах жизни практически каждой страны. На данный момент одна из самых тяжелых ситуаций наблюдается в Соединенных Штатах, где фиксируется не только рекордное количество заболевших COVID-19, но и стремительно растет уровень безработицы. По данным СМИ, около 50 миллионов американцев сейчас не могут найти работу и остаются без зарплаты. Именно поэтому люди вынуждены обращаться в специальные банки продовольствия за бесплатной едой.

Андрей Окара решил прокомментировать эту ситуацию, задев при этом Россию. Он с иронией предупредил, что после того, как «Америка прекратит свое существование», потоки мигрантов из Штатов хлынут в РФ. Ведущие политического шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов не оценили юмор гостя студии и указали, что количество американцев, у которых не хватает денег на еду, выросло с 10% до 43%.

Как добавил Окара, пандемия COVID-19 привела к тому, что в США, действительно, появились серьезные проблемы. Однако рост количества голодающих, по мнению политолога, связан с «издержками социального государства». Ведущие программы уличили эксперта в двойных стандартах и заметили, что если бы в России «голодали 50 миллионов человек, уже бы разбили палатки под Кремлем и митинговали там круглосуточно без отдыха и перерывов на обед». Ведущие уточнили, что в данном случае речь идет о впечатлительных — таких, как Окара.

«Мы лишь об этом. А когда в Америке голод с бунтами и валяющимися вдоль дороги детьми — это нормально, это «социальное государство» и его издержки», — осадила Окару Скабеева.

Напомним, Ольга Скабеева переболела коронавирусом. Ранее она рассказала, как вылечилась от инфекции и заметила, что заразилась во второй день своего отпуска. Среди симптомов у Скабеевой были повышенная температура, а также боль в горле и сильный насморк.