На Украине предупредили, что Киев может разрушить авиастроение в стране

Москва, 27 ноября. Авиастроение на Украине может окончательно развалиться, если официальный Киев примет одно неверное решение. К такому выводу пришел бывший президент государственного предприятия «Антонов» Александр Лось. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью изданию «Хвиля», пишет «Политпазл».

Сторонники западного курса, которые пришли к власти на Украине, породили ряд серьезных проблем. А их стремление разорвать любые экономические связи с Россией привело к тому, что «Антонов» лишился главного поставщика комплектующих и ключевого рынка сбыта. В течение последних пяти лет предприятие не выпустило ни одного самолета, а это, безусловно, негативным образом повлияло на финансовое положение «Антонова».

Украинское предприятие держится только благодаря авиаперевозкам, которые осуществляет авиационно-транспортное подразделение. Александр Лось рассказал, что у компании есть семь самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и Ан-22. Они находятся в Герман и предоставляют услуги перевозчика НАТО. Доход от такой деятельности, как пишут СМИ, составляет порядка 40 миллионов долларов.

«Пусть все себе дадут отчет, что, по сути, «Антонов» был одним из первых агентов Украины, назовем так, который уже в течение многих лет, практически десятилетия, сотрудничает с НАТО», — обратил внимание Александр Лось.

Он с сожалением заметил, что на сегодняшний день только авиаперевозки помогают «Антонову» вести хоть какую-то промышленную деятельность. Экс-президент «Антонова» объяснил, как Киев одним неверным решением разрушит авиастроение Украины. В последнее время идут разговоры о том, что украинская власть рассматривает возможность забрать у предприятия функции перевозчика. А это приведет к полному краху для компании, констатировал Александр Лось. Он добавил, что таким образом Киев фактически полностью уничтожит авиастроение, доставшееся им в наследство от СССР.

Экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников ранее заявил, что политические амбиции Киева влияют на отрасль авиаперевозок. Он пояснил, что украинские бизнесмены, которые связаны с воздушными перевозками, последние годы терпят серьезные убытки. Все дело в том, что Украина разорвала отношения с РФ. А это привело к закрытию территории России для пассажирских самолетов украинских авиакомпаний, объяснил эксперт.

Украинский авиапром без России обречен на исчезновение через 10 лет. Подробнее об этом — читайте в эксклюзивном материале ФАН.