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На Украине предупредили, что Киев может разрушить авиастроение в стране

На Украине предупредили, что Киев может разрушить авиастроение в стране

Москва, 27 ноября. Авиастроение на Украине может окончательно развалиться, если официальный Киев примет одно неверное решение. К такому выводу пришел бывший президент государственного предприятия «Антонов» Александр Лось. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью изданию «Хвиля», пишет «Политпазл».

Сторонники западного курса, которые пришли к власти на Украине, породили ряд серьезных проблем. А их стремление разорвать любые экономические связи с Россией привело к тому, что «Антонов» лишился главного поставщика комплектующих и ключевого рынка сбыта. В течение последних пяти лет предприятие не выпустило ни одного самолета, а это, безусловно, негативным образом повлияло на финансовое положение «Антонова».

Украинское предприятие держится только благодаря авиаперевозкам, которые осуществляет авиационно-транспортное подразделение. Александр Лось рассказал, что у компании есть семь самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и Ан-22. Они находятся в Герман и предоставляют услуги перевозчика НАТО. Доход от такой деятельности, как пишут СМИ, составляет порядка 40 миллионов долларов.

На Украине предупредили, что Киев может разрушить авиастроение в стране

«Пусть все себе дадут отчет, что, по сути, «Антонов» был одним из первых агентов Украины, назовем так, который уже в течение многих лет, практически десятилетия, сотрудничает с НАТО», — обратил внимание Александр Лось.

Он с сожалением заметил, что на сегодняшний день только авиаперевозки помогают «Антонову» вести хоть какую-то промышленную деятельность. Экс-президент «Антонова» объяснил, как Киев одним неверным решением разрушит авиастроение Украины. В последнее время идут разговоры о том, что украинская власть рассматривает возможность забрать у предприятия функции перевозчика. А это приведет к полному краху для компании, констатировал Александр Лось. Он добавил, что таким образом Киев фактически полностью уничтожит авиастроение, доставшееся им в наследство от СССР.

На Украине предупредили, что Киев может разрушить авиастроение в стране

Экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников ранее заявил, что политические амбиции Киева влияют на отрасль авиаперевозок. Он пояснил, что украинские бизнесмены, которые связаны с воздушными перевозками, последние годы терпят серьезные убытки. Все дело в том, что Украина разорвала отношения с РФ. А это привело к закрытию территории России для пассажирских самолетов украинских авиакомпаний, объяснил эксперт.

Украинский авиапром без России обречен на исчезновение через 10 лет. Подробнее об этом — читайте в эксклюзивном материале ФАН.

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