Москва, 27 ноября. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель откровенно рассказала о взаимоотношениях с отцом своего ребенка Ильей Яббаровым и объяснила, почему в ее соцсетях появилась совместная фотография после расставания два года назад. Подробности личной жизни девушка раскрыла в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Экс-участница «Дома-2» Рапунцель ответила на слухи о примирении с Яббаровым. Недавно в ее профиле в Instagram появилась фотография, на которой она запечатлена вместе с Яббаровым и их общим ребенком. Девушка призналась, что они с Ильей помирились, и он стал инициатором воссоединения.

«У меня была обида на него из-за драки. Но когда в студии мой ребенок подошел и обнял своего отца, я сразу поняла, что надо отпускать обиды. Я простила и дала ему шанс на исправление», — разоткровенничалась Алена.

Экс-участница «Дома-2» добавила, что, на самом деле, быстро забывает обиды. По ее словам, Яббаров пообещал появляться в жизни их общего сына не несколько раз в месяц, а стать полноценным отцом.

«Он обещал мне помогать и обеспечивать ребенка», — добавила бывшая участница реалити-шоу.

Алена Рапунцель и Илья Яббаров расстались два года назад. Девушка желает своему бывшему возлюбленному всего хорошего, сейчас она думает исключительно о ребенке, которому нужны мама и папа.

«Когда сын вырастет, то он увидит эти ролики и нарезки в Интернете. Он сам решит, общаться или нет с отцом. Ему сейчас всего два года, и он не понимает этих скандалов. Я, если честно, пока не очень верю, что он исправится. Если он не сдержит обещание, то я просто не буду с ним общаться», — поделилась своим взглядом на ситуацию Алена.

Как заметила Рапунцель, у Яббарова есть жена, которая в будущем тоже станет матерью. Оказывается, Алена поговорила с ней и раскрыла подробности характера бывшего возлюбленного и рассказала, какой он отец.

Ранее сообщалось, что Алена Рапунцель ответила на слухи о расставании с бойфрендом-стриптизером и внезапно объявила о скорой свадьбе.