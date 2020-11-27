Клинцевич рассказал, чьими руками Запад будет воевать с Россией

В Раде обвинили Запад в навязывании Украине ложной национальной идеи вражды с Россией. Бывший сенатор, политик Франц Клинцевич заявил в комментарии ФАН, что в Киеве начинают наконец-то прозревать.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Украина не является субъектом международной политики, а является объектом. По его словам, Запад использует Украину в качестве поля боевых действий.

«То есть нет государства, есть поле боя под названием «Украина», — подчеркнул Кузьмин.

Депутат добавил, что Запад навязал Украине национальную идею — насолить России.

«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «антироссию», мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — заявил парламентарий.

В соревновании за то, кто больше насолит России, Украина уничтожила свою промышленность, социальную сферу, медицину, образование и свое будущее.

Франц Клинцевич согласился с выводами депутата Рады о национальной идее Украины. Политик добавил, что Запад намерен воевать с Россией руками украинцев.

«Подпишусь под каждым словом! Я об этом все время говорил и повторял, что сегодня это связанный с Украиной спецпроект «антироссия». Запад будет воевать с Россией украинскими руками. Молодец! Начинают наконец-то прозревать», — заявил Клинцевич.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко заявил, что киевские власти ведут Украину к разрушению и погибели, превращая ее в нацистское государство.