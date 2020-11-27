Многие из нас слышали о защите прав потребителей, но не все сталкивались с такими ситуациями, когда нужно вернуть деньги за некачественный товар, и не каждый знает куда обращаться. Мы решили подробно изучить эту тему и узнать подробности у адвоката Екатерины Антоновой.

Схема действий в случае покупки некачественного товара

Случиться такое может с каждым. Пошли на рынок и купили несвежую колбасу, хотя продавец уверял вас, что на витрине исключительно «только что привезенный и расфасованный товар». Или же в супермаркете вы случайно взяли вакуумную упаковку курицы, которая, мягко говоря, оказалась с запашком. Что же делать в такой ситуации? Адвокат описала нам подробную схему действий:

Для начала нужно вернуться в магазин/рынок и обратиться к продавцу, чтобы вам вернули деньги за некачественный товар. Если продавец согласился — поздравляем. В том случае, если деньги не возвращают, смело оформляйте свое требование в виде письменной претензии. В документе обязательно указываете дату, название продукта или другого товара, качество которого вас не устроило, а также имя продавца, отказавшегося вернуть вам деньги. Оформляется претензия в двух экземплярах — один остается у вас, другой — у продавца. Теперь остается дождаться ответа от руководства торговой точки. Если магазин вам дал положительный ответ, принес извинения и возместил ущерб, то снова поздравляем вас. В случае отрицательного ответа или его полого отсутствия вы вправе обратиться в орган по защите прав потребителей или направить свою жалобу в суд. Учтите, что судебное разбирательство может затянуться, поэтому из-за курицы вы вряд ли пойдете на это дело. А вот нерабочий компьютер или автомобиль уже вполне могут стать веским поводом для обращения в эту инстанцию.

Что делать, если плохое качество товара обнаружилось спустя время?

Наверняка каждый из нас задавался таким вопросом. Что делать, если купленный товар «проявил свою темную сторону» спустя полгода или год после покупки? В том случае если вы уверены, что в поломке не виновен никто кроме производителя, то обращайтесь в магазин с претензией, пока не истек гарантийный срок или срок годности купленного товара. По словам адвоката, в том случае, если на товар не было гарантии, то покупатель может обратиться с претензией к продавцу в течение двух лет. Как только этот срок истечет, все ваши требования автоматически становятся неправомерными.

Ситуации с ценниками

Сейчас в Сети постоянно мелькают фото холодильников, на которых наклеено бесконечное множество ценников на мороженное. И пока покупатель разберется, где из них какой, мороженное купит уже кто-то другой. И ведь эта ситуация действительно была бы смешной, если бы не такой грустной.

Ведь на практике случается и такое, что покупатель взяв с полки товар по одной цене, обнаруживает на кассе или уже в чеке, что цена была сильно завышена. Кассиры это объясняют тем, что они еще не успели выставить новы ценник на витрину.

Как оказалось, правда тут за покупателем. По словам адвоката, покупатель имеет полное право потребовать продать товар по цене, указанной на витрине. В противном случае пишите жалобу и ждите извинений от магазина.

Какие товары покупатель не имеет права возвращать в магазин

Как оказалось, товары делятся на две категории. Одни можно вернуть в магазин, а другие — нет. Мы решили сделать акцент на тех, которые вернуть вам не позволят. Ведь предупрежден — значит вооружен. Ну или просто осведомлен. Во время беседы с нашим изданием адвокат перечислила эти категории:

товары для профилактики различных заболеваний и лечения в домашних условиях. Сюда также включаются линзы для очков, детские гигиенические принадлежности, различные медицинские приборы, средства для проведения гигиенической очистки рта, лекарства;

предметы предназначенные для личной гигиены. Список тут довольно обширный — расчески, парики, щетки чистки зубов, прокладки, резинки для волос, ватные диски и палочки и многое другое;

духи и косметика;

товары из различных тканей, различные нетканные украшения, отделочные и строительные материалы, а также провода, различные шнуры. В общем, все то, что может продаваться по метражу;

белье, колготки, носки, швейные изделия; одноразовые изделия для хранения продуктов, пищевых отходов, посуда, пищевые контейнеры и прочая различная кухонная утварь;

бытовая химия, чистящие средства, удобрения, химикаты от вредителей;

мебель и мебельные гарнитуры;

изделия из драгоценных металлов или драгоценные камни;

автомобили, велосипеды, прогулочные катера, легкие плавсредства, транспортные средства предназначенные для сельскохозяйственных работ;

технические товары с гарантией (фотоаппараты, компьютеры, телефоны, строительные аппараты бытового назначения, электронные музыкальные инструменты, мультимедийные игрушки, газовое оборудование, предназначенное для домашнего использования, электронные часы);

гражданское оружие и патроны;

животные и растения;

книги, календари, различные буклеты, фотоальбомы, изделия для творчества.

Живые примеры нарушения прав потребителей

Для «закрепления» материала мы попросили адвоката привести нам пару примеров нарушения прав потребителей. В одном из них ситуация разрешается в пользу покупателя, который недоволен приобретенным товаром, а вот в другом — покупателю повезло чуть меньше.

Что ж, начнем с неприятного. Россиянка подала в суд иск к импортеру из-за того, что купленный ею смартфон не отслужил установленный срок и вовсе перестал работать. Она потребовала возместить стоимость аппарата, неустойку, компенсировать моральный вред и возместить стоимость услуг адвоката.

Суд инициировал проверку и установил, что у телефона действительно имелся дефект, из-за которого части электронной платы попросту перестали работать. Однако если электронную плату заменить, то аппарат можно «реанимировать». Поэтому суд первой инстанции отказался удовлетворять иск женщины и сослался на то, что выявленный ею недостаток можно легко исправить и речи о безвозмездной замене устройства быть не может.

Женщина решила подать апелляцию в другой суд, который отменил решение первого суда. Дело в том, что отдельно подобные платы приобрести нельзя, поскольку они не производятся. А значит, согласно политике компании, устройство подлежит полной замене. Суд сослался на п. 6 ст. 19 закона о защите прав потребителей и постановил, что женщина вправе предъявить претензии поставщику и потребовать у него возмещение всех выплаченных средств.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда выявила следующее. Согласно закону о защите прав потребителей, в течение всего гарантийного срока потребитель вполне может потребовать у производителя устранить существующие неполадки или прочие недостатки устройств в безвозмездном порядке. В том случае, если производитель не ремонтирует устройство или не подтверждает факт неустранимости неполадок в течение 20 дней, то тогда потребитель может потребовать у него выплату денежной компенсации.

Таким образом, производитель будет выплачивать денежную компенсацию только в том случае, если дефект действительно существенный и его нельзя устранить. Вернемся к нашей героине, которая подала в суд апелляцию. Эксперт, проводивший проверку, заявил, что недостаток, который имел ее смартфон, действительно, можно исправить, а значит полагаться на все вышеуказанные ею денежные компенсации не стоит. Иск не был удовлетворен в пользу женщины.

Другой случай, который разрешился в пользу покупателя. Общество защиты прав потребителя решило обратиться в суд с просьбой расторгнуть договор о покупке автомобиля с продавцом. Случилось это после того, как мужчина обнаружил в транспортном средстве неполадки, которые существо влияли на безопасность автомобиля.

В иске указывалось, что продавец должен возместить все затраты на автомобиль и выплатить компенсацию, поскольку гарантийный срок, выписанный на транспортное средство, еще не истек.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. С ним согласился и суд апелляционной инстанции, поэтому в скором времени договор купли-продажи был расторгнут, россиянину были выплачены все средства затраченные на покупку средства передвижения, его ремонт, покупку дополнительных деталей, а также компенсированы проценты по кредиту.