Экономист объяснил, что мешает россиянам получать пенсию как на Западе

Экономист и политолог Никита Масленников объяснил, почему россияне претендуют на достаточно высокую государственную пенсию, но в то же время не спешат вкладываться в негосударственные пенсионные фонды, отчисляя из своей зарплаты деньги.

Ранее в ходе совместного опроса сервиса «Работа.ру» и Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанка» аналитики выяснили, что в среднем россияне хотят получать от государства пенсию не менее 40–50 тысяч рублей ежемесячно. Наиболее значительные аппетиты у работников IT-сферы, а также у строителей и финансистов — примерно четверть из них указала в качестве желаемого размера пенсии более 100 тысяч рублей в месяц. Более скромные запросы у работников производства — их устроит ежемесячная пенсия примерно в 30–40 тысяч рублей.

При этом ранее эксперты в ходе опросов отметили такую тенденцию: работающие россияне в большинстве отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений из их зарплат на негосударственную накопительную пенсию.

По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста и политолога Никиты Масленникова, те, кто рассчитывают получать от государства страховую пенсию в 40–50 тысяч рублей в месяц, пребывают в плену иллюзий. Большая как на Западе пенсия возможна только в случае работающей системы накопительных пенсий, а этот проект как был заморожен в 2015 году, так с тех пор ничего с места фактически не сдвинулось, говорит эксперт.

«Тут во многом история психологическая, — отметил Масленников в комментарии ФАН. — В последнее время россияне почувствовали реальную заботу государства об их материальном положении, эта забота выразилась в ряде трансфертов, и люди это оценили».

Эксперт напомнил о достаточно больших разовых выплатах, которые получили российские семьи с детьми летом в связи с последствиями пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19. Тогда гражданам РФ было выплачено дважды по десять тысяч рублей — в июне на каждого ребенка от трех до 16 лет, в июле — на всех детей до 16 лет. На детей до трех лет дополнительно выплатили еще по 15 тысяч рублей.

«Так что запросы граждан на хорошее государственное обеспечение в пенсионном возрасте — это нормальная реакция на политику поддерживающих трансфертов, — отмечает эксперт. — Что касается того, что люди не спешат нести деньги в негосударственные пенсионные фонды, это касается другого психологического момента. Желание людей вкладываться в свою пенсию сдерживается глубокой заморозкой программы развития системы накопительных пенсий, которая произошла еще в 2015 году. С тех пор ничего не изменилось, заморозка продлена, и это по сути не позволяет системе развиваться».

По словам Масленникова, система Гарантированного пенсионного плана (ГПП), разработанная Минфином и Центробанком, которая должна стать механизмом по формированию накопительной пенсии, пока так и не заработала, хотя ее разработка — это уже позитивный шаг.

«Если эта программа хоть как-то заработает, ситуация будет меняться. Но рассчитывать на огромные пенсии от государства — это нереально, это просто фантазия. Потому что, оставаясь в рамках только страховой пенсии, человек может рассчитывать не более чем на 30% от заработной платы, и даже отмечается тенденция к снижению этого показателя. А на Западе 50% выплат пенсионерам — это их накопительная пенсия. Так что и у нас без работающей накопительной программы нормальной пенсии у людей просто не будет», — подчеркнул Никита Масленников.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Предполагается, что это позволит бюджету сэкономить 669,3 миллиарда рублей, которые в противном случае необходимо было бы перечислить в Пенсионный фонд. С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенные на накопительную часть пенсии, перенаправляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на текущие пенсионные выплаты. Первоначально планировалось завершить эту программу до начала 2021 года, теперь она продлевается еще на два года.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов заявил ФАН, что пенсии работающих пенсионеров должны индексироваться. Ежегодная индексация пенсий в России в настоящее время проводится только неработающим пенсионерам. Индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в РФ в 2016 году, и пока это решение так и не отменено.