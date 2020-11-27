Правительство Германии не смогло ответить на 34 вопроса АдГ о Навальном

Федеральное правительство Германии опубликовало документ с ответами на вопросы о происшествии с Алексеем Навальным, которые задали депутаты парламентской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — умеренно правой, выступающей за возобновление нормальных отношений с Россией. Представители партии восприняли лечение Навального в Германии скептично, указав, что новый политический скандал только осложнит отношения с Россией и не принесет ничего, кроме проблем, гражданам страны и ее бизнесменам.

Вопросы касались в основном роли Германии в этой истории и доказательств причастности правительства России к отравлению оппозиционера, на чем настаивает официоз ЕС. Германо-российские отношения находятся, по мнению задавших вопросы, в глубочайшем кризисе за последние десятилетие, для ФРГ и всей Европы будет лучше, если ситуация разрешится позитивно, и для этого властям Германии нужно продемонстрировать больше прозрачности.

«Нам неизвестно об этих фактах»

В документе 76 вопросов, на 34 из них авторы документа ответили «нам об этом ничего неизвестно» или односложно, что оставило у прочитавших впечатление некоего издевательства над понятием «прозрачности».

Первым вопросом были обстоятельства контактов фонда Cinema for peace и правительства Германии, оперативно разрешившего Навальному и его семье въезд в страну. Обратилось ли правительство Германии к фонду, или же фонд сам вышел на контакт, и когда именно?

«После того, как Алексей Навальный стал жертвой преступления в России и тяжело пострадал, его родственники и частная инициатива «Кино во имя мира» обратились в федеральное правительство с просьбой о предоставлении выезда на лечение. В чрезвычайной ситуации федеральное правительство удовлетворило эту просьбу», — говорится в документе.

Интересна лексическая связка «Навальный стал жертвой преступления», хотя по факту на конец августа было ясно только то, что ему внезапно стало плохо в самолете. Из ответа на второй вопрос следует, что с самого начала контактировали с российским посольством, решая организационные вопросы, потому что «федеральное правительство не может иметь никаких контактов с инициативой «Кино во имя мира». Никаких представителей германских властей на борту медицинского самолета не было.

А в ответ на четвертый вопрос — очень простой, касательно защитной одежды медиков и сопровождающих Навального лиц в самолете — впервые прозвучала фраза — лейтмотив всего документа: «Федеральному правительству ничего не известно».

Притом что новости растиражировали фото кортежа, везущего Навального в клинику «Шарите» из аэропорта. На некоторых хорошо видно: сопровождающие человека, предположительно, отравленного боевым ядом высокой токсичности, не носили защиту, кроме обычных медицинских масок и перчаток, как предписывают антикоронавирусные меры, не связанные с БОВ.

«Фармакологи и токсикологи бундесвера имеют несомненные доказательства того, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», — написано в документе в предисловии.

Но дальше на вопросы, а делало ли федеральное правительство запрос в Омск на предмет передачи одежды и других личных вещей Алексея Навального аналитикам бундесвера, делало ли какие-то шаги в этом направлении, ответ потрясающий: нет, ничего такого не предпринимали. И неизвестно, исследовали или нет одежду медперсонала на предмет следов боевого яда — Навального из Омска привезла частная организация.

А ведь «частные лица» в самолете могли принести на себе яд, способный навредить многим. Получается, что токсикологов и фармакологов бундесвера не интересовала потенциальная опасность для граждан Германии?

Депутаты «Альтернативы для Германии» обратили внимание и на провалы в коммуникации РФ и ФРГ по поводу Навального еще на начальном этапе, а потому задали вопрос: Генпрокуратура РФ запросила информацию 27 августа, почему же Министерство юстиции Германии получило запрос только 4 сентября? Оказалось, чтобы принять запрос об официальной помощи, его надо было сначала проверить и исключить какие-либо препятствия.

«Мы не знаем, но вся ответственность на России»

Но, как стало понятно из ответа на вопрос №30, о вине и ответственности России за происходящее в Германии «договорились» сразу и настроя на настоящее международное сотрудничество не было.

«Обращалось ли федеральное правительство к России с просьбой разрешить немецким следователям проводить расследования на местах в Томске или Омске? И если нет, то почему? Атака в ущерб Алексею Навальному — одна, это предполагаемый акт против гражданина России в России. Таким образом, ответственность за уголовное преследование по данному преступлению возложена только на правоохранительные органы Российской Федерации».

Но если это акт против россиянина в России, почему же Германия с самого начала принимает такое живое участие в процессе? Официальная причина — «Новичок» и нарушение конвенции ОЗХО о запрете химоружия, об этом говорит Навальный, об этом говорят официальные лица.

А депутаты бундесвера хотят знать: если боевой яд подозревали с самого начала, почему все-таки в правительстве не постарались выяснить сразу, точно ли исключена возможность поражения ядом других людей, и готово ли было федеральное правительство оказать и им медицинскую поддержку. И опять никакой информации — «обратитесь к ответу на вопрос №30».

«Ничего не знает» правительство и насчет подробностей лабораторных исследований яда, его токсичности, происхождения, степени участия токсикологов немецких вооруженных сил (IPTB) в подготовке доклада для ОЗХО, механизме действия яда:

«Может ли федеральное правительство подтвердить сообщение СМИ о том, что в случае с «Новичком» также верно, что при вдыхании яд может попасть в организм, и если да, то на основании каких сообщений?» «Федеральное правительство не знает об этом».

То есть эксперты бундесвера и их уважаемые коллеги заявили о страшно токсичном веществе, нет повода им не верить. Подробностей насчет способов поражения не сообщили, однако опасность для граждан Германии исключена: иначе как объяснить такие легкие меры безопасности при перевозке больного?

Отдельно стоит отметить блок вопросов о самой обсуждаемой фигуре, близкой к Навальному, — Марии Певчих. Интересно, что западные СМИ предпочитали молчать о таинственной девушке, которая якобы помогла добыть доказательства отравления Навального, привезя в Берлин бутылки со следами яда. В то время как российские журналисты «Правды.ру» проводили собственное расследование, показавшее в Певчих вероятную отравительницу.

А вот депутаты АдГ спросили: знает ли правительство Германии, что российские правоохранительные органы сумели допросить всех пятерых людей, бывших рядом с Навальным во время инцидента, кроме нее? Верно ли, что она вылетела тем же бортом, что и Навальный? Что призналась, будто бы сама привезла в Берлин бутылку, зараженную «Новичком», игнорируя возможную опасность для других? Ответ все тот же — «нам ничего неизвестно»: «Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor», хотя девушка и окружение оппозиционера сами подтверждали этот факт. Кроме того, это подтвердили правоохранительные органы РФ.

Задали также вопросы о формуле вещества, обнаруженного в организме Навального, и необходимых доказательствах использования именно «Новичка» — вещества, упомянутого в конвенции ОЗХО о запрещении использования химоружия, — для обвинения России. Ответы предсказуемы: формулу мы не разглашаем ввиду высокого риска распространения, но, так как определение химического оружия предполагает любое боевое токсичное вещество, используемое в запрещенных целях, не обязательно идентифицировать его как «Новичок», чтобы назвать произошедшее нарушением запрета ОЗХО.

Депутаты «Альтернативы для Германии» проделали огромную работу, изучив публикации об инциденте в мировой прессе, и задали действительно интересные вопросы. Даже упорное молчание и формальные ответы на них позволяют заметить несоответствия и тот факт, что удобную версию выбрали заранее, а дальше просто работали на поддержку. Результатом стали санкции ЕС против шестерых россиян и новый скандал вокруг «Северного потока — 2», от чего Германия точно не выиграла.

Ясности насчет оснований обвинения России в нарушении конвенции о запрете химоружия ОЗХО больше не стало, и интерес правительства крупнейшей европейской страны в международном скандале все так же непонятен ни россиянам, ни немцам, желающим восстановления нормальных отношений двух стран. Но то, что столь плохо осведомленное Федеральное правительство Германии документ опубликовало именно сейчас, когда почти здоровый Навальный упражняется в беге, уже показательно: кому-то очень нужно продолжать обвинять Россию и продавливать интересы тех, кто против ее присутствия в деловом мире Европы.