Рязанский оценил идею ввести в России «Семейный индекс»

В Госдуме предложили создать в России льготную программу «Семейный индекс» и поддерживать материально семьи за их достижения. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии ФАН оценил идею поощрять российские семьи за достижения.

«Семейный индекс»

Депутат Госдумы Елена Строков считает, что поощрение семей льготами и запуск «Семейного индекса» приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян.

«Разработка такой инновационной системы поддержки российских семей представляет собой очень трудоёмкий процесс. Однако в конечном итоге поощрение семьи подобными льготами и запуск «семейного индекса» приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян», — приводит слова Строковой RT.

Российские семье смогут получать льготы за определенные достижения: создание семьи и рождение трех детей, участие и победа ребенка в соревнованиях и конкурсах, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, а также получение дополнительного образования и спортивные достижения. За эти достижения семья может претендовать на снижение ставки по ипотеке, получение скидки при покупке автомобиля или мебели.

«Пионерская забава»

Сенатор Валерий Рязанский напомнил, что подобные преференции служат мотивацией для человека, который хочет сделать больше и лучше. Однако это поощрение не должно превращаться в гонку, считает политик.

«Я против этой механической цифровизации позитива. Это не должно превращаться в гонку за какими-то палочками, это не должно выглядеть пионерской забавой. Это должно выглядеть более естественно. Люди всегда должны стремиться к лучшему. Но что касается этой индустриализации показателей в бонусы – тут я не вижу смысла», — заявил сенатор.

Кроме того, Рязанский отметил, что награды за достижения – конкурсы и олимпиады – существуют и сейчас. Мотивация, которая есть у людей сейчас, определяется конкуренцией. Тем не менее политик счел необходимым проанализировать критерии, которые сейчас существуют в законодательстве с точки зрения мотивации.

Ответственность для детей

Семейный психолог Марина Слинькова назвала дискуссионной идею оценивать семьи по «Семейному индексу». Эксперт отметила, что эта инициатива накладывает большую ответственность на детей.

«Дети, нагруженные надеждами, могут достаточно сильно пострадать. Фактически, мы говорим, может ли заработать ребенок деньги для семьи. Семьи устроены по-разному. Кто-то отнесется к этому спокойно, а кто-то скажет ребенку: «ты нас всех подводишь!». Ребенок еще не очень готов нести эту ответственность», — рассказала Слинькова.

Психолог не исключила, что в некоторых семьях это заставит родителей включиться в процесс образования ребенка и больше принимать участие в его жизни. Но это может привести как к положительному, так и отрицательному результату.

Ранее в Совфеде назвали условия для выплаты новых детских пособий. Перед принятием решения о назначении выплат необходима оценка экономической ситуации, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.