Forbes предупредил, что РФ вооружит ударные вертолеты инновационным оружием

Москва, 27 ноября. Военные аналитики из США предупредили, что Россия планирует вооружить свои ударные вертолеты загадочным оружием — новыми крылатыми ракетами большой дальности. Своим мнением на этот счет они поделились на страницах издания Forbes. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Недавно первый полет совершил двухместный вертолет Ка-52М «Аллигатор» модернизированной версии. Вес этой машины составляет девять тонн, у нее обновили оптико-электронную систему — увеличили дальность обнаружения, а также распознавания целей. Кроме того, у вертолета новая радиолокационная система с активной фазированной антенной решеткой. Американские журналисты обратили внимание на вооружение этого российского вертолета.

«Ранее Ка-52М описывался как вертолет, вооруженный крылатой ракетой с дальностью полета 100 км, обозначаемой загадочным русским словом «изделие 305», — отмечают авторы Forbes.

Как отметили обозреватели Forbes, термин «крылатая ракета» ассоциируется с оружием, которое имеет возможности нести ядерную боеголовку с огромным действием — от ста до тысячи километров. Они считают, что вертолет Ка-52М «Аллигатор» оснастят мачтовым радаром, его могут поднять над несущим винтом. Это необходимо для повышения дальности обнаружения.

Военные аналитики из США заметили, что «Россия начинает отказываться от массивных ударных вертолетов времен холодной войны, таких как знаменитый Ми-24».

«Он славится своей прочностью, но не маневренностью. Ка-52 и Ми-28 имеют больше сходств с западными машинами, например, с американским AH-64 Apache», — констатировали обозреватели Forbes.

Аналитики из США нередко в своих материалах излучают российскую и советскую военную технику. Многие из образцов приводят журналистов в восторг. Так, издание The Drive изучило уникальный вертолет В-50 и заметило, что эту советскую технику не могут превзойти даже современный образцы.