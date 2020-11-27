Ребенок бывает кусачим: что делать родителям с проявлениями детской агрессии

Что делать, если ребенок ни с того ни с сего вдруг начал кусаться? Разбираемся в проблеме с опытным детским психологом.

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда вчера еще милейший и ласковый малыш вдруг начал кусаться, щипаться, драться и вообще вести себя агрессивно по отношению к окружающим. Такие разительные перемены расстраивают и пугают. Прогулки на площадках и поход в детский сад превращаются в настоящее испытание и бесконечный поток извинений перед родителями детей, которых так или иначе обидел ваш ребенок. Многие взрослые в такой ситуации начинают паниковать и пускают в ход совершенно неправильные методы, пытаясь сделать как лучше, но в конечном итоге своим поведением только усугубляют проблему.

Прежде чем решать возникшие трудности, нужно сперва понять, откуда они взялись. Агрессия может быть вызвана самыми разными причинами, которые очень зависят от возраста ребенка. Соответственно, и рекомендации по методам воздействия для грудничка и дошкольника будут разниться.

О том почему кусаются дети разных возрастов и как правильно объяснить крохе, что так вести себя не нужно, мы поговорили с Татьяной Ивойловой — детским психологом детской клиники «Медси» на Пироговской.

Почему кусается ребенок до года? В чем может быть причина? Что делать?

Кусаться могут даже самые маленькие детки. Разумеется, грудничок делает маме больно вовсе не из вредности.

Попытаемся выяснить, в чем кроется причина, по которой кроха грызет все, что попадется на зуб, — будь то погремушка, мамина грудь или папино плечо. Будем разбираться, как взрослым реагировать на происходящее и как донести до ребенка, что его поведение является нежелательным.

Зачем младенец кусается?

у малыша режутся зубки, и он таким образом пытается избавиться от болезненных ощущений;

ему любопытно узнать, что будет, если укусить кого-либо;

чтобы испытать новые ощущения;

у крохи есть потребность в орально-моторной стимуляции;

ребенок подражает другим детям или старшим членам семьи;

так он чувствует себя сильнее;

ему не хватает внимания;

он испуган и таким образом пытается защититься от потенциальной опасности;

он голоден, устал, хочет спать и не видит другого способа сообщить об этом;

он злится, стесняется, боится, растерян, но пока не знает, как выразить такие сложные эмоции.

Как вести себя родителям?

Татьяна Ивойлова объясняет, что для младенца совершенно естественно пытаться исследовать окружающий его мир любыми доступными для него способами. В ход идут пальцы рук, глаза, нос, зубы в конце концов. Задача взрослых — помочь ему определить, что можно попробовать на зуб, а что — не стоит.

«Если малыш прикусил маму за грудь или «вонзил зубки» в папину руку, постарайтесь не раздражаться, а спокойно и четко дайте понять, что вам его действия неприятны и повторяться подобное не должно. Например, спокойным, но очень уверенным голосом произнесите «нет» или «нельзя кусаться»», — рассказывает наш эксперт.

Очень хорошо работают принципы бихевиоральной (поведенческой) терапии:

Способ №1. Вскрикните от боли, но постарайтесь, чтобы это выглядело и звучало естественно. На это реагируют практически все за редким исключением. Если не помогло — попробуйте игнорирование. Как показывает практика, дети не любят, когда их не замечают.

Способ №2. Покрепче прижмите малыша к груди, чтобы он выпустил сосок. Если он прекратил кусаться — поощрите его поведение лаской. И наоборот — если кроха продолжает «безобразничать», не гладьте и не улыбайтесь ему в ответ.

Способ №3. Если ребенок делает больно во время кормления, стоит на время прекратить процесс, осторожно вставив палец между зубками, чтобы освободить сосок.

Способ №4. Спрячьте грудь под кофтой и серьезным голосом скажите, что вам больно. Если видите, что крохе все равно, отвернитесь, чтобы он не мог смотреть в ваши глаза.

Даже самый маленький ребенок в состоянии установить связь между своими действиями и вашей на них негативной реакцией. Если он расстроится и заплачет — успокойте (грудь не давайте!).

«Никто не знает малыша лучше его мамы, поэтому вам решать, какой из предложенных методов выбрать, — отмечает Ивойлова. — Чего точно делать нельзя, так это применять меры физического воздействия. Шлепки, даже легкие, давно под запретом!»

В Интернете можно прочитать совет от мам «со стажем» — укусить ребенка в ответ, чтобы показать, что это больно. Детские психологи выступают категорически против таких методов.

«Данное поведение со стороны мамы, как значимого взрослого, несет негативные послания, которые усваиваются ребенком в виде мессенджа или установки: «Я тоже могу физически нарушать чужие границы в ответ, если ты нарушаешь мои». Это как порочный круг, из которого потом сложно выйти», — предупреждает собеседница ФАН.

Почему кусается ребенок в 1-2 года? Что делать?

Эмоционально-волевая сфера формируется у детей только к семи годам, поэтому в раннем возрасте они еще не умеют справляться с нахлынувшими на них эмоциями. Им сложно как-то иначе выразить свою злость или переживания.

«Очень часто подобное поведение является симптомом неполадок в системе, где в данном случае система — это семья со своим гомеостазом, своим микромиром, — констатирует специалист. — Удостоверьтесь в том, все ли в порядке в вашей семье, нет ли открытых и скрытых конфликтов. Ребенок легко считывает все чувства и эмоции значимых взрослых, которые они транслируют. Негативные формы поведения, такие как укусы, могут выступать в виде защитного механизма для ребенка. Благоприятная обстановка, положительный визуальный, аудиальный и кожно-кинестетический контакт, соблюдение личных границ каждого сделают свое дело. Основа семьи для малыша — чувство безопасности как фундамент для дома».

Ребенок кусается после 3 лет — что делать?

Недовольства связанные с какими-либо психотравмирующими ситуациями в семье или в детском саду могут обостряться и так называемым «кризисом трехлетнего возраста» как физиологически обусловленным процессом, когда проявляются определенные поведенческие симптомы, что является нормой в развитии психики малыша: бунт, протест, своеволие, своенравие, негативизм, деспотизм…

Как же вести себя родителям в столь непростой ситуации? Наш эксперт дает следующие советы:

Если ребенок сделал вам больно, сразу четко донесите до него, что вы недовольны его поведением. Он должен знать, что агрессия недопустима даже в игре. Если слова не возымели должного эффекта и вы понимаете, что малыш собирается повторить нежелательное действие, не ругайтесь, но пресеките его. После этого сделайте вид, что обиделись. Скажите, что не хотите больше с ним заниматься и прекратите совместную деятельность. Если малыш расстроился и заплакал — успокойте его. Не уходите, ведь ваша задача не наказать или обидеть, а дать понять, что он делает неправильно. Если и после этого кроха продолжает делать попытки вас укусить или ударить — снова объясняйте, что он не прав. На руки брать не стоит, а незаконченную игру лучше прекратить. Важно, чтобы все члены семьи вели себя одинаково, а не бежали «спасать» обиженного малыша. Он должен понять, что его поведение не нравится никому из близких. Всегда реагируйте на агрессию одинаково. Если нельзя драться и кусаться сейчас, значит, нельзя этого делать никогда и ни с кем. Без исключений. Такая тактика, как правило, приносит свои плоды примерно через месяц.

Как вести себя, если ребенок кусает и щипает других детей в коллективе, на площадке, в саду?

Дети, которые посещают детский сад, в основном уже успели усвоить правила поведения в коллективе и кусаются значительно реже, чем малыши. Если эксцесс все же произошел, необходимо выяснить причину. Источник неприятностей может крыться в испуге, злости, раздражительности.

Наша задача — понять, что является причиной негативных эмоций: напряженная обстановка в семье, отсутствие взаимопонимания с воспитателем, конфликт со сверстниками и так далее. Возможно, ребенок пытается обратить на себя внимание или и вовсе защищается от агрессора.

Если вы стали очевидцем конфликтной ситуации, Татьяна Ивойлова предлагает следующий алгоритм действий:

Сядьте на корточки, чтобы не возвышаться над ребенком физически, и спокойно, но уверенно скажите: «Кусать Дашу и вообще кусаться нельзя». Пожалейте пострадавшего и постарайтесь его успокоить, если тот плачет. Если оба участника происшествия не против, привлеките к процессу зачинщика. Обсудите случившееся со своим ребенком. Выясните, что его расстроило или разозлило, вынудив сделать больно другому. Проговорите еще раз, что так делать нельзя. Объясните, что, если Даша взяла твою формочку, нельзя кусаться или бить ее. Расскажите, что нужно говорить в таких ситуациях.

«Если укус был разовым явлением, то, вероятнее всего, «разговор по душам» подействует быстро. Если же подобные инциденты повторяются — вероятно, будет необходима более глубокая работа, которая может проходить и в игровой форме. Например, подобные ситуации можно проигрывать с игрушками, показывая ребенку, что существуют личные границы — как у тебя, так и другого…» — объяснила наш эксперт.

Как вести себя родителям «жертвы»?

Категорически нельзя поощрять физическую ответную реакцию. Совет пойти дать сдачи или укусить в ответ только закрепит негативные формы поведения. Что же делать? Объяснять, что ребенок, который укусил или ударил, поступил неправильно, что он пока просто не знает, как вести себя, но обязательно научится.

Подытоживая все вышесказанное, Татьяна Валерьевна перечислила главные ошибки старших, которые хотят исправить ситуацию, но не знают, как сделать это правильно: