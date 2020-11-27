Аналитики The Drive восхитились уникальным советским вертолетом В-50

Москва, 27 ноября. Аналитики американского издания The Drive пришли в восторг от уникального советского вертолета В-50. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Журналисты решили изучить созданную в разгар холодной войны винтокрылую машину и заметили, что эту советскую технику не может превзойти современная. В американском издании обратили внимание на то, что в СССР уделяли большое внимание разработке вертолетов, при этом чаще всего работы велись в рамках уже хорошо зарекомендовавших себя технологий.

Однако конструктор Николай Камов предложил использовать новую концепцию для создания нового универсального вертолета В-50, который мог оказать боевую поддержку сухопутным войскам и служить в составе ВМФ. Также еще одной уникальной способностью этой машины является возможность развивать скорость в 400 км/ч. Аналитики из США обратили внимание на то, что такими показателями не обладает даже современная техника.

Разработчики вертолета В-50 при создании машины сталкивались с серьезными сложностями. Речь идет, к примеру, о необходимости использовать вооружение, которое позволило бы решать все необходимые задачи и в воде, и на суше.

«Камов предложил решить эту проблему с помощью конструкторских инноваций, которые он использовал при создании В-50. Эта винтокрылая машина должна была быть адаптирована для выполнения целого спектра задач, таких как противолодочная борьба, разведывательные или противотанковые операции», — отметили американские аналитики.

Конструктор решил использовать новую технологию и сделал ставку на паре тандемных роторов. Кроме того, он решил сконструировать узкий фюзеляж. Именно благодаря ему у вертолета впечатляющие скоростные данные. А модульная платформа позволила при необходимости без усилий менять противотанковые ракеты на противокорабельные.

Советское руководство все же отказалось от этого перспективного проекта. Дело в том, что боевые задачи на земле решали с помощью Ми-24, а для флота использовали Ка-29.

Аналитики американского издания The National Interest ранее сообщили, что Россия может заменить уникальные комплексы «Искандер», которые держат в страхе всю Европу.