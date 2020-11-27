Большая пресс-конференция Путина 2020: когда и где состоится, как задать вопрос

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2020 году состоится 17 декабря. По установившейся традиции — это мероприятие является завершением политического года в России.

Где пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина

В связи со сложной эпидемической обстановкой мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: Владимир Путин подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов из своей резиденции в Ново-Огарево.

Как задать вопрос Владимиру Путину

Большая пресс-конференция — это мероприятие для журналистов: представителей как российских, так и зарубежных СМИ. Иностранные журналисты, участвующие в мероприятии, должны представлять издания, аккредитованные при МИД РФ. Чтобы получить возможность задать вопрос российскому президенту, необходимо получить соответствующую аккредитацию, заполнив заявку на сайте Кремля.

Откуда журналисты будут задавать вопросы

По традиции главной площадкой мероприятия станет зал Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Также будут организованы дополнительные площадки для представителей СМИ во всех федеральных округах России.

— Центральный федеральный округ: в Москве и Туле.

— Северо-Западный федеральный округ: в Санкт-Петербурге.

— Южный федеральный округ: в Ростове-на-Дону.

— Северо-Кавказский федеральный округ: в Ставрополе.

— Приволжский федеральный округ: в Нижнем Новгороде.

— Уральский федеральный округ: в Екатеринбурге.

— Сибирский федеральный округ: в Новосибирске.

— Дальневосточный федеральный округ: во Владивостоке.

Как получить аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Путина

Чтобы получить аккредитацию, нужно зайти на сайт Кремля и заполнить заявку.

— Начало аккредитации: 29 ноября 2020 года в 12:00.

— Окончание аккредитации: 2 декабря 2020 года в 17:00.

Время указано московское.

Пресс-служба Кремля отмечает, что заполнение анкеты с заявкой не означает автоматическое получение аккредитации.

Список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря 2020 года на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Все подробности, касающиеся работы аккредитованных журналистов, будут высланы представителям СМИ по электронной почте, указанной при заполнении анкеты.

Контактные телефоны: +7 (495) 606–20–35; +7 (495) 606–53–97; +7 (495) 606–40–27.

Где смотреть пресс-конференцию Владимира Путина

Мероприятие транслируют Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Мир-24», НТВ, ОТР (с сурдопереводом), а также радиостанции «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ». Прямая трансляция также будет доступна в Интернете на сайтах вышеперечисленных ресурсов.

Вся самая важная информация о мероприятии будет опубликована на сайте ФАН. Корреспонденты и представители нашего издания будут работать на нескольких площадках, организованных для представителей СМИ.

Интересные факты

Нынешняя большая пресс-конференция Владимира Путина — 16-я по счету. В прошлом году мероприятие проходило 19 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12. Пресс-конференция началась в полдень и продолжалась 4 часа 18 минут. Было аккредитовано рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895, которые успели задать президенту РФ более 70 вопросов.

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году. С тех пор глава РФ ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов. Мероприятие не проводилось в 2005 году, а также с 2009 по 2011 год, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра РФ.