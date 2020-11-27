Пять главных вопросов о лечении молочных зубов у ребенка с разъяснениями детского стоматолога

Молочные зубки считают временными, поэтому нередко родители относятся к ним без должного внимания. Уход, лечение, заботу о здоровье ротовой полости принято откладывать на потом — когда временный прикус малыша сменится постоянным. И это большая ошибка, предупреждают стоматологи. Отношение к молочному зубному ряду с момента его появления должно быть столь же внимательным, как и к постоянному.

Почему нельзя верить предрассудкам? Нужно ли лечить молочные зубы? Можно ли их вырывать дома? И когда стоит обязательно обратиться к стоматологу? Эти вопросы журналист ФАН задал заведующей стоматологическим отделением детской клиники «Медси» на Пироговской, детскому стоматологу Наталье Терентьевой.

Чем молочные зубы отличаются от коренных?

Молочные зубки появляются у малыша в возрасте полугода. Сначала прорезываются центральные резцы на нижней челюсти, затем — на верхней. Примерно к 2,5 года кроха уже обладает полной белозубой улыбкой. В его ротике находятся 20 молочных зубов, которые прослужат ребенку несколько лет.

Примерно после шести лет временные зубки начинают сменяться постоянными. Когда малыш приносит родителям первый выпавший «трофей», это вызывает искреннюю радость и умиление. А еще желание внимательно рассмотреть то, что кроха держит в кулачке. И изучая зубик, родители могут сделать несколько неправильных выводов.

Первый — о том, что у молочных зубов совершенно нет корней. Такое впечатление создается потому, что у выпавшего зубика корневой отросток обычно находится только с одной стороны, а иногда его не бывает вовсе. На самом деле корни у молочных резцов и моляров, конечно же, есть, только со временем они становятся меньше.

Это происходит для того, чтобы обеспечить естественный и безболезненный процесс смены зубного ряда. Когда приходит время смены прикуса, корни молочных зубов постепенно рассасываются. И благодаря этому коренные «выталкивают» своих предшественников из десны, занимая их место.

Второй неправильный вывод может быть связан с размером зубика. Кажется невероятным, что такой «малыш» может обладать аналогичным строением, что и «взрослый» коренной.

«Строение молочных зубов почти такое же, как и постоянных, — комментирует Наталья Терентьева. — У них есть корни, корневая и коронковая пульпа, корневые каналы, через которые проходят нервные волокна. Отличаются молочные зубы от коренных тем, что у них слабо минерализована эмаль, а значит она в большей степени подвержена разрушению и развитию кариозных процессов».

Болят ли молочные зубы?

Говорят, что в молочных зубах нет нервов, поэтому болеть они не могут. Это не так. Временные зубки могут болеть точно так же, как и постоянные. И причины для этого вполне взрослые — травмы или чаще всего кариес.

Патологический процесс, который развивается сначала в зубной эмали, вызывая ее разрушение, а потом «спускается» вглубь зубных тканей, у детей происходит даже быстрее, чем у взрослых. Причин тому несколько.

Во-первых, малыши не так тщательно ухаживают за ротовой полостью, как родители. У крох, которые сами, без контроля взрослых, чистят зубки, часто можно заметить желтый налет на тех участках эмали, куда регулярно «не достает» зубная щетка.

Во-вторых, дети едят значительно больше сладкой пищи, пьют сладкие напитки. Сахар — идеальная питательная среда для патогенных бактерий, которые активно распространяются в ротовой полости и вызывают кариозные процессы. Чем дольше и чаще сладости контактируют с зубами малыша, тем выше риск кариеса.

И в-третьих, причина — в самом строении зубов. Детская зубная эмаль минерализована меньше, чем взрослая. Она не такая крепкая и более проницаема. Из-за этого бактериям, вызывающим кариес, требуется значительно меньше времени на то, чтобы разрушить внешнюю защитную оболочку и добраться до его твердых тканей. Часто кариес в детском возрасте развивается стремительно. А родители замечают его лишь в тот момент, когда на десне вырастает флюс или ребенок начинает жаловаться на острую боль в зубе. Все это говорит о том, что кариозный процесс проник очень глубоко.

«Молочный зуб болит, когда поражен кариесом или его осложнениями, если с ребенком не обращались к врачу, — отмечает собеседница ФАН. — У детей, как и взрослых, могут развиваться пульпит (воспаление внутренних тканей зуба), периодонтит (при котором поражаются ткани вокруг корня). Воспалительный процесс может протекать и в десне, что также доставляет ребенку болевые ощущения».

Лечат ли молочные зубы?

Считается, что если болит молочный зуб у ребенка — с ним не стоит «носиться». Раз он и так скоро выпадет, нужно его просто вырвать и забыть. Действительно, зубная боль может стать для доктора сигналом о необходимости удаления зубика. Но только в том случае, если врач увидит, что лечить уже нечего: кариозный процесс разрушил зуб изнутри полностью. Тогда может быть принято решение об удалении.

Но если зубик можно спасти, врач будет делать все необходимое для этого. Как и во взрослом возрасте, в детстве зубы «просто так» не вырывают. Хотя бы потому, что в ротовой полости у них есть свое предназначение. У ребенка с меньшим количеством зубов могут возникать проблемы с переживанием пищи. Могут появиться трудности с развитием речевого аппарата, произношением определенных звуков, что в дальнейшем потребует логопедической коррекции. Наконец, и красота улыбки в будущем тоже зависит о качества ухода за временным зубным рядом и своевременной медицинской помощи в детстве.

Если говорить упрощенно — каждый молочный зуб «бронирует» место для коренного. По мере взросления ребенка его челюсть увеличивается. И более крупные постоянные зубки занимают отведенные для них участки. Временные резцы сменяются постоянными, временные моляры — тоже. Если же в ротовой полости ребенка появляются пустоты, это может менять зубной ряд и вызывать проблемы с прикусом в будущем. Временные зубки могут смещаться на освободившиеся участки, а коренные будут прорезываться не на своих местах. Поэтому детям, которые теряют зубки в результате травмы или удаления при невозможности лечения, рекомендуют наблюдение у врача-ортодонта.

«Лечить молочные зубы нужно, — уточняет врач. — Для этого в стоматологии используются безболезненные техники. Если необходимо сверление, врач использует анестезию. До четырех лет местная анестезия не применяется — только общая. Это исключает беспокойство, болевые ощущения у ребенка, позволяет ему оставаться на месте, пока работает врач. После четырех лет уже может применяться местная анестезия. Лечение при этом безболезненное, легкий дискомфорт возможен только во время «заморозки».

Нужно ли вырывать молочные зубы?

Когда зубки начинают шататься, это говорит о том, что процесс смены прикуса начался. И скоро место временных резцов и моляров займут постоянные. Но при этом родители могут беспокоиться о том, нужно ли помогать ребенку избавляться от молочного прикуса.

Мнения на этот счет бытуют разные. Одни родители предпочитают не вмешиваться, ожидая, когда зубки выпадут сами. Другие, напротив, принимают самое активное участие: советуют, привязывают ниточки и дергают, расшатывают…

По словам Натальи Терентьевой, родителям следует внимательно наблюдать за процессом и при необходимости обращаться к врачу.

«Удалять зуб нужно, если появилась физиологическая подвижность, — отмечает она. — Бывает так, что зубик шатается, причиняет ребенку дискомфорт, вызывает кровоточивость десны, но выпасть сам не может. В этом случае не нужно пытаться вырвать его самостоятельно, так как можно причинить ребенку травму. Необходимо обратиться к стоматологу, который окажет малышу профессиональную медицинскую помощь».

Медлить не стоит, когда молочный зубик шатается и не выпадает, а под ним или рядом с ним уже виднеется коренной. Это говорит о том, что корень резца или клыка не рассосался. Но если он продолжит занимать место в десне, постоянный «сменщик», скорее всего, выберет неправильное направление роста. И потом придется выравнивать прикус посредством ортодонтического лечения.

«Иногда приходится удалять здоровые и неподвижные молочные зубки, — продолжает Наталья Терентьева. — Но делают это только по ортодонтическим показаниям — когда в десне нужно освободить место для правильного роста и расположения коренных зубов».

Нужно ли ходить к стоматологу, если с зубками все в порядке?

Регулярные профилактические осмотры стоматолога нужны не только взрослым, но и детям. Более того, в детском возрасте они требуются даже чаще. Если взрослым советуют посещать врача каждые полгода, то малышам в силу особенностей зубной эмали и потенциальных рисков — каждые три месяца.

Кроме того, родителям к моменту начала смены зубного ряда у малыша стоит посетить врача-ортодонта. Специалист проведет осмотр, при необходимости назначит рентген ротовой полости и порекомендует лечение, которое поможет постоянным зубкам расти ровными и на своих местах. А значит улыбка ребенка будет красивой и здоровой.