Галина Польских: В свой день рождения мне всегда грустно

27 ноября советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Галина Польских отмечает свой 81-й день рождения. В эксклюзивном интервью ФАН Польских рассказала, почему не любит свои дни рождения, о чем вспоминает в этот день и по какой причине не дружит с другими актерами.

«Живем и будем жить»

— Галина Александровна, как вы отмечаете свой день рождения в этом году, с какими мыслями, в каком настроении?

— Честно вам скажу, я так не люблю свой день рождения! Возраст увеличивается и увеличивается… Я этот день особенно торжественно не отмечаю. Посидим вечером с семьей, тортик, чай, поговорим, дочки и зять поздравят. Так у нас обычно проходит мой день рождения.

Конечно, год прибавился, и это печально. Уже чувствуешь возраст, безусловно. Ну, живем и будем жить. Работаю еще до сих пор, что меня очень радует.

— Вы сыграли столько ролей, снялись в стольких фильмах разных режиссеров — в день рождения нет желания устроить небольшой экскурс в прошлое и предаться воспоминаниям?

— Конечно. Как я уже говорила, годы прибавляются, и уже живешь как-то больше воспоминаниями, чем планами на будущее. Да, я вспоминаю. Но я скажу честно, мне очень повезло, я работала у довольно-таки известных режиссеров. А моим педагогом был Сергей Герасимов, у которого я снималась, с которым работала на площадке в «Журналисте».

Я также работала и в Польше — под руководством Анджея Вайды, Курта Метцига, очень известного немецкого режиссера. Работала и с Евгением Матвеевым, естественно, и с Алексеем Кореневым — замечательный режиссер! «По семейным обстоятельствам» — чудная картина, такая веселая. Мы работали с таким вдохновением, работали очень весело. Поэтому и фильм такой получился. Прекрасные актеры окружали: Ролан Быков, Евгений Евстигнеев, и сам Матвеев, как актер. В общем, мне повезло, я счастлива, я довольна.

— Может быть, самые теплые воспоминания и есть самые грустные?

— Грустно, когда хорошие актеры уходят из жизни… Но вообще, хорошие, нехорошие — не в этом дело. Актеры уходят из жизни — и это очень печально, очень жалко. Особенно, когда уходят те, с которыми я встречалась в работе. Например, я снималась в картине «Суета сует» с Фрунзиком Мкртчяном — он был чудесным человеком, талантливым актером, когда он скончался, мне было очень печально. Потом я узнала подробнее о его жизни, о его судьбе… У нас с ним были замечательные отношения, очень приятные.

Но в целом я довольна. Были хорошие роли, были средние, были и неудачные. Но всегда вспоминаешь хорошее.

«Не раскрылась в жизни как актриса»

— Вам удалось раскрыться в жизни как актрисе?

— Нет. Честно — не раскрылась. Хотелось всегда попасть на какой-то интересный материал. Например, был такой сериал «Клубничка» в период перестройки. Это был очень сложный период для актеров, тогда все без работы были. И «Клубничка» немножко спасала — потому что в центре сюжета кафе, и почти все актеры через это кафе проходили. Там у меня была более-менее хара́ктерная роль, мне она нравилась.

— У многих вы ассоциируетесь с новой волной шестидесятников, с новым временем. Даже в своем первом фильме вы воплощали образ девушки нового времени…

— Конечно. Первая картина — это как бы путевка в будущее, в творчество. Моя первая картина — «Дикая собака Динго» Юлия Карасика. Фильм получился очень удачный. Он в Венеции, по-моему, получил приз, и даже римский папа отметил мою игру. И поэтому после этого фильма у меня очень много было предложений. Я должна была сниматься у Михаила Калатозова, где был оператор Сергей Урусевский, уже была утверждена — но не получилось, потому что они уехали на Кубу снимать.

Довольно-таки хорошо все было именно после «Я шагаю по Москве», все-таки, режиссер Георгий Данелия, оператор Вадим Юсов… Я действительно всегда работала с хорошими режиссерами и с хорошими актерами. И до сих пор — сейчас я все равно снимаюсь, уже не так много, но с милыми и прекрасными актерами. Недавно мы с Владимиром Меньшовым отснялись в какой-то непонятной рекламе. Или не рекламе — это какой-то новый жанр такой, со стихами.

— А вы себя ассоциируете с какой-то кинематографической тусовкой, или ее сейчас нет? Раньше было такое кино, в котором мы всех актеров знали…

— Я была девочкой еще, школьницей, и для нас актрисы были чем-то невероятным, сказочным. Увидеть актрису живьем — даже возможности такой не было! Они не выступали, они про себя не рассказывали, не было такого, как сейчас, когда каждая актриса приходит и рассказывает про свою жизнь, про свои браки…

У нас был киоск, и там висели портреты актрис: Марина Ладынина, Вера Марецкая, Любовь Орлова — их было очень мало. И мы, девчонки, просто стояли и смотрели, не могли оторваться от этого киоска. Некоторые даже заводили альбомы, где коллекционировали фотографии артисток. Тогда была какая-то тайна, а сейчас ее нет. Все приходят, все о себе рассказывают.

— Образ, который был в «Дикой собаке Динго» и потом в «Я шагаю по Москве», та женщина, которую вы играли — сейчас она бы стала такой, как вы, или нет?

— Конечно, нет. Все же меняется: время меняется, законы меняются, поведение меняется, мода меняется. И жизнь поменялась, и запросы, и актеры. Телевидение вообще смотреть невозможно, все темы похожи друг на друга.

Когда работали мы, шестидесятники, грим был плохой — это ужасно. Нас гримировали не то вазелином, не то маслом, работал дикий свет, мы потели, бедные гримеры только и делали, что нас припудривали, чтобы лица не блестели на экране. И пленка у нас была плохая. А сейчас все есть, и грим, и пленка. Но фильмы… Нет таких. И даже сейчас смотришь старые фильмы, фильмы 60-х годов, даже 70-х еще — они смотрятся.

«Дружить с актерами очень сложно»

— Скажите, увидим мы вас в ближайшее время на экране или на сцене?

— От спектаклей я отказалась, потому что уже тяжеловато с этими антрепризами. Я снялась в сериале «Холодные берега, сейчас будет продолжение. Сериал «Филатов» — я играла маму героя Федора Бондарчука. В основном играю мало, но с хорошими актерами и с хорошим режиссером. Еще был сериал «Хорошая жена», тоже скоро продолжение.

Я не могу сейчас точно сказать, потому что вроде бы с лета начнутся съемки, но всякое может быть. Сейчас говорят, что все будет, и мерки снимают, и присылают какие-то отрывочки будущего сценария… Но пока не буду говорить. Работа впереди есть — самое главное, чтобы здоровье было.

— А за кого из своих близких вы сейчас больше всего переживаете? Кто вам ближе всех по духу?

— Вы знаете, в семье — это мой внук, которому 26 лет. Он хороший парень, нормальный. Он шесть лет отучился в Лондоне, образованный, сейчас ищет себе дело, спортом занимается. Вот с ним я делюсь, и он со мной делится. Какие-то мы близкие по духу люди.

— С кем-то из коллег поддерживаете отношения? Подружки есть киношные?

— Нет. Я со всеми в хороших отношениях, но дружить с актерами очень сложно. Есть, конечно, те, кто дружат. Но я этого не понимаю. Но я всех люблю, уважаю.

— А кто вас будет поздравлять?

— Во-первых, родственники, во-вторых, родные, две дочки и внук. Я получила телеграмму от Сергея Миронова из «Справедливой России» заранее.

Дата не круглая. Вот когда юбилей, это да, не забывают, поздравляют, симпатично относятся. А мне как-то так грустно в свой день рождения… Я все взвешиваю, все вспоминаю, все представляю…