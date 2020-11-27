В Крыму объяснили приглашение Тихановской на инаугурацию Байдена

Приглашение политических проходимцев на инаугурации ведущих мировых лидеров — стандартная политтехнология, призванная придать веса самозванцам. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее СМИ стало известно, что якобы избранный президент США Джозеф Байден пригласил белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на свою возможную церемонию вступления в должность 20 января. Таким образом демократ выразил свое недовольство «режимом» Александра Лукашенко и проводимой им политикой. До этого Байден упрекал Дональда Трампа в «недостаточно жесткой реакции» на события в Республике Беларусь.

«С приходом кандидата от Демпартии на пост президента США следует ожидать активизации международной деятельности Вашингтона в самых различных регионах с целью обострения текущей политической ситуации в них, — заметил Джаралла. — На первом месте в этом своеобразном «списке», разумеется, находятся Сирия и Украина. Однако решение пригласить на инаугурацию Тихановскую показывает, что американцы начнут активно действовать еще и в отношении Белоруссии».

Вместе с тем, добавил политолог, возможности Соединенных Штатов в Республике Беларусь будут сильно ограничены.

«Однако подобные «мелочи» Вашингтон никогда не останавливали, — отметил эксперт. — Собственно, желание Байдена увидеть на своей инаугурации белорусскую оппозиционерку уже ярко демонстрирует нам то, что именно будет представлять из себя новая американская администрация после того, как придет к власти».

По словам собеседника ФАН, в лице Тихановской воплотилась одна из наиболее любопытных политических технологий — создание «правительства в изгнании», альтернативного тому, которое по той или иной причине не устраивает Запад.

«В последние годы такой прием Соединенными Штатами осуществлялся не раз, — заметил Джаралла. — Если хорошенько покопаться, то в старых эмигрантских кругах можно найти еще какие-нибудь правительства Белоруссии, Ирана или других стран, в которых США когда-то потеряли свое влияние, но позже надеялись вернуть его. Так что в данном случае мы видим не более чем игру спецслужб и политтехнологов».

Политолог подчеркнул, что «игра» эта в отношении Тихановской ведется достаточно серьезно — причем как со стороны американцев, так и со стороны «западных европейцев».