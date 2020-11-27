Баранец предупредил Киев о крахе в случае попытки силой взять Донбасс

Москва, 27 ноября. Обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец предупредил Киев о катастрофических последствиях в случае попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) силовым путем взять под свой контроль Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет «Политпазл».

Виктор Баранец отреагировал на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака, который ранее сказал, что «вернуть» Донбасс в состав Украины исключительно военными методами невозможно. Он назвал несколько причин. По словам Хомчака, в случае развития ситуации по такому сценарию, Киев нарушит международное гуманитарное право, кроме того, Украина понесет большие потери среди отечественных военных, если начнутся боевые действия.

Подобные заявления со стороны официальных лиц Киева вызвали удивление Виктора Баранца. Он напомнил, что чаще всего звучит другая риторика — все призывают использовать танки и пушки в Донбассе. Полковник в отставке заметил, что Хомчак может столкнуться с критикой в свой адрес и со стороны руководства Украины, и со стороны националистов.

Однако Баранец допускает, что главнокомандующего ВСУ пошел на такой шаг в рамках информационной игры, чтобы «убаюкать Донбасс».

«Если это так, то я бы добавил генералу Хомчаку и четвертую причину, из-за которой ВСУ не следует развязывать войну на Донбассе, — Россия не будет смиренно наблюдать за тем, как уничтожают мирных людей, сотни тысяч которых имеют российское гражданство», — предупредил эксперт Киев о крахе в Донбассе.

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми ранее рассказал, чем закончится «поход на Донбасс» ВСУ. Он предупредил, что Украина получит моментальный и жесткий ответ от России сразу же после того, как официальный Киев решит провести полномасштабное наступление на Донбасс.

Напомним, госпереворот на Украине произошел в 2014 году. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции», но ополченцам удалось оттеснить украинских бойцов. Для урегулирования ситуации были приняты минские договоренности, но официальный Киев не выполняет пункты соглашения.