Российские подлодки «Лошарик» вызвали серьезное раздражение Запада

Вашингтон, 27 ноября. Комитет Сената США по иностранным делам заявил, что Россия и Китай представляют собой угрозу для подводных кабелей, обеспечивающих интернет-связь между континентами. Военный эксперт Александр Артамонов объяснил серьезное раздражение Запада.

Американские сенаторы привели в пример доклад газеты The New York Times, согласно которому российские разведывательные корабли проходят в опасной близости от кабельных трасс. Следовательно, российские подводники могут повредить инфраструктурные объекты, либо подключившись к ним, либо просто оборвав.

Как заметил военный обозреватель издания «Звезда» Александр Артамонов, несмотря на развитие спутниковых технологий, кабельные системы не теряют своей актуальности. Причем в вопросе развития кабельных сетей на данный момент Россия и Китай активно развиваются и сотрудничают в рамках экономического проекта «Один пояс — один путь».

На данный момент США в вопросе прокладки сетей «превращаются в аутсайдеров», и в их системах в скором времени пропадет необходимость. По мнению специалиста, именно этот факт вызывает истерию западного руководства.

Однако «раздражителем» становятся не только конкуренты, но и их подлодки. Особенно российская подлодка со смешным названием.

«Субмарины класса «Лошарик» в состоянии отслеживать прохождение кабелей и проводить работы на больших глубинах. Американцы боятся, что в случае войны мы можем перерезать их», — объяснил эксперт.

Стоит сказать, что заокеанские специалисты достаточно часто обращают внимание на российские разработки. Как сообщалось ранее, удивительная способность «Арматы» восхитила американских экспертов.