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Где морпехи — там победа!
27 ноября Россия отмечает День морской пехоты
Морская пехота — род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

Так, сухо и строго, звучит определение на сайте Минобороны России. Как видим, поле деятельности современных российских морпехов весьма многогранно. Но это сейчас.

А первоначально, в самый разгар Северной войны, Петр Великий создал подразделения морских пехотинцев совсем для другого — для абордажей!
Празднование Дня морской пехоты ВМФ России в Балтийске (2015 год). Виталий Невар/ТАСС

«Русский орел мух не ловит»

Русские матросы, конечно, тоже были далеко не дураки в рукопашной схватке кулаками помахать, но любому делу нужны профессионалы.
«Гангутское сражение». Гравюра А. Зубова
Такие, чтобы могли метко осыпать вражескую посудину пулями при сближении кораблей, затем закинуть на планширь «оппонента» кошки, подтянуть противника поближе, проговорить «Господи, спаси!», перемахнуть на его палубу — и в яростной резне на ограниченном пространстве деков принудить супостата «сдернуть флаг и шпагу положить».

Вот для чего царю понадобились специальные «морские солдаты». И последние, надо сказать, доверие Петра полностью оправдали.

В конце июля 1714 года при Гангуте шведская эскадра контр-адмирала Эреншельда отбивалась свирепо. Картечь и ядра свеев щепили борта русских галер и рвали их экипажи в куски. Ситуация для гребного флота генерал-адмирала графа Федора Апраксина уверенно сдвигалась от оценки «нормально» к отметке «паршиво».
Маврикий Бакуа. «Гангутское сражение»
И тогда шаутбенахт Петр Алексеев, он же царь Петр, лично возглавил атаку.

Выдержав убийственный пушечный обстрел, русские суденышки прорвались к бортам шведских кораблей. «На абордаж!» — в треске ружейной пальбы и облаках порохового дыма русские морпехи стали карабкаться на шведский флагман.

Сверху «морских солдат» потчевали шпагами, тесаками, кортиками, багинетами, прикладами, гранатами и вообще всем, что можно было швырнуть с палубы фрегата на голову, но…
Алексей Боголюбов. «Сражение при Гангуте».
Но русских это не остановило. Они влезли на шведский «Элефант» и «убедили» его матросов и офицеров сдаться. Ну, тех, кого в горячке боя еще не метнули за борт и не закололи или пристрелили.

Виктория! — первая в истории России морская победа русского флота!.. Кроме флагмана Эреншельда, русским достались еще 6 шведских галер и 3 шхербота.

За то, что он победил и выжил в гангутской мясорубке, царя произвели в вице-адмиралы. Прочим победителям отчеканили медали, а в Петербурге появилась триумфальная арка с надписью «Русский орел мух не ловит».
Празднование Дня морской пехоты во Владивостоке (2019 год). Юрий Смитюк/ТАСС

Возвращение «черных бушлатов»

Далее российская и советская морская пехота прошла сквозь бессчетное множество боев, сражений, войн и локальных конфликтов. Корфу, Наварин, Бородино, Одесса, Сталинград, Севастополь, Ленинград — это далеко не все места, где отечественные морпехи блистали своей удалью и бесстрашием.

Испытавшая свое мужество в огненной купели Великой Отечественной, заработавшая у своих прозвище «черные бушлаты», а у врагов — «Черная смерть», морская пехота после подписания капитуляции Японией показалась советскому военному руководству не нужной и внезапно была… расформирована.
Но уже спустя 7 лет после ликвидации последних соединений морской пехоты командование ВС СССР осознало ошибочность своих действий и приступило к повторному созданию рода войск.

«Черные бушлаты» вернулись!

Вскоре, после введения нового форменного головного убора их стали называть «черными беретами». Отрабатывая на учениях масштабные десантные операции, советские морпехи несли также боевую службу в составе оперативных эскадр.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ на российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2017». Юрий Смитюк/ТАСС

Круг истории

С распадом Советского Союза «черные береты» оказались востребованы в качестве элитной пехоты, способной эффективно действовать не только на побережье, но и вообще где угодно, включая горную местность. Именно там, например, российская морская пехота покрыла себя славой во время чеченских кампаний.

В новейшей истории России ее морские пехотинцы активно привлекались к созданию антитеррористических групп, охранявших наши корабли и суда в горячих точках планеты. Фактически, история отечественной морской пехоты совершила круг и вернулась к началу начал — морпехи вновь превратились в абордажников!
Бойцы отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота перед форсированием Терека (1999 год). Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС
Так, в 2010 году именно такие «абордажники» с БПК «Маршал Шапошников», действуя четко и стремительно, высадились на борт танкера «Московский университет» и освободили судно от либерийских пиратов.

А в 2015 году наши морские пехотинцы стали одними из первых российских военнослужащих, принявших участие в контртеррористической операции Вооруженных сил РФ на территории Сирии.
В Сирии «черные береты» тоже проявили себя блестяще, полностью подтвердив свой девиз «Там, где мы, там — победа!» Словом, как поется в песне Сергея Волоколамского:

История наша с правления Петра
Чтоб к нам не подули чужие ветра!
На черных беретах и пот наш, и кровь!
Седая волна и к России любовь!

От пуль и от ветра не прячем лицо,
За павших друзей и за память отцов!
За реющий гордо Андреевский флаг!
Разбит и повержен любой будет враг!

«Великолепные ребята!»

Известный советский и российский актер театра и кино, поэт-песенник Михаил Ножкин сыграл главную роль майора Шатохина — командира группы морских пехотинцев в известном советском приключенческом фильме «Одиночное плавание».

По словам актера, во время съемок они жили на большом противолодочном корабле «Очаков». До Севастополя было далеко, поэтому руководство картины приняло решение разместить всю съемочную группу на корабле.

Михаил Ножкин
Актер театра и кино, поэт-песенник
Жили вместе с моряками, в кубриках. Тут же, вместе с морскими пехотинцами, тренировались, отрабатывали сцены. Великолепные ребята! Всегда помогали нам, несмотря на то, что продолжали и свои тренировки, ведь боевую подготовку никто не отменял»,
— вспоминает Михаил Ножкин.
Когда съемки «Одиночного плавания» подходили к концу, по словам Михаила Ножкина, он вместе с напарником Александром Фатюшиным едва не погиб. Болванка, выпущенная из гранатомета, пролетела в нескольких сантиметрах над головами актеров.
В конце фильма мы выбегаем из подземелья, и в нас стреляют из гранатомета. И эта болванка деревянная пролетает в пяти сантиметрах от наших с Фатюшиным голов. Там доска была, часть декораций, — она разлетается на куски! Вот такое кино: чуть не погибли тогда...»
— вспоминает известный актер.
После выхода на большой экран фильм «Одиночное плавание» завоевал несколько наград. Его показали в 93 странах мира. Михаил Ножкин вспоминает, что в США после интервью журналисту Питеру Арнетту его назвали «русским Рэмбо». А советские морские пехотинцы присвоили ему звание «Почетный морпех».

В 2010 году к 305-летию создания подразделений «черных беретов» вышел документальный фильм о морских пехотинцах «Полундра». Специально для этого фильма Михаил Ножкин написал гимн «Морской пехоты».
Участники показательного выступления бригады морской пехоты в День ВМФ в Мурманске (2013 год). Фото ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

«Морская пехота — это первый бросок»

Морская пехота для России — это гордость, заявил советский и российский военачальник, генерал-полковник Валентин Яковлев. Военной службе он отдал более 50-ти лет: принимал участие в первой в истории боевой службе морской пехоты СССР на крейсере «Слава» в Средиземном море, выполнял интернациональный долг «в горячих точках» мира.

Сегодня генерал-полковник возглавляет Всероссийскую общественную организацию морских пехотинцев «Тайфун».

Валентин Яковлев
Глава Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун»
Руководство страны нам доверяло: Гвинея, Алжир, Эфиопия, Ангола, Сирия, Египет, Вьетнам — мы везде выполняли задачи во имя государства, во имя чести и достоинства. Очень высокую оценку действиям морской пехоты дал лично президент России Владимир Путин. Это наша гордость на все времена»,
— подчеркнул собеседник ФАН.
Военнослужащий морской пехоты Северного флота во время учебно-методического занятия (2017 год). Лев Федосеев/ТАСС
Морская пехота верна своим традициям, победоносному духу и всегда одерживала победы — именно это делает ее великой, утверждает Яковлев. А самое главное — это особый род сил морского флота в истории.

Морская пехота действует в трех сферах: на земле, в воде и в воздухе. Нет больше такого рода войск или сил в России, да и нигде в мире, говорит генерал-полковник.
Никто не имеет права сказать, что морская пехота не нужна государству. Она должна постоянно совершенствоваться в области техники, вооружения, скоростных действий, потому что морская пехота — это первый бросок»,
— говорит собеседник ФАН.
На церемонии приведения к присяге военнослужащих отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в Севастополе (2017 год). Сергей Мальгавко/ТАСС
Страху, сомнениям в морской пехоте никогда не было места, подчеркнул Валентин Яковлев. Больше всего в сослуживцах ценили и ценят смелость и надежность. Участвуя в том или ином броске, в боевых действиях, пехота всегда идет плечом к плечу.
«Там некогда оглядываться, потому что впереди — противник, сзади — море. Нужно иметь надежное плечо и быть уверенным, что тебя никто не подведет»,
— сказал генерал-полковник Валентин Яковлев.
В этом — сила традиций морской пехоты, которые уже четвертый век передается из поколения в поколение, резюмировал глава Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».
Морской пехотинец во время прохождения полосы препятствий на этапе конкурса «Морской десант-2020» на полигоне Хмелевка (2020 год). Виталий Невар/ТАСС

Молодой праздник

Несмотря на большие заслуги «черных беретов» перед Отечеством, День морской пехоты Российской Федерации является праздником сравнительно молодым.

О том, что по-настоящему элитный род российских войск до сих пор не имеет своего профессионального праздника, вспомнили только в середине «лихих девяностых».

Только тогда, согласно приказу Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Феликса Громова № 253 от 15 июля 1996 года, наконец-то появился «День морской пехоты России». Отмечать его предписывалось 27 ноября, ибо именно в этот день в 1705 году царь Петр издал указ о создании первого в Российской империи «полка морских солдат».
На праздновании Дня ВМФ во Владивостоке (2020 год). Дмитрий Ефремов/ТАСС
Что там сегодня на календаре? 27 ноября? Редакция ФАН от всей души поздравляет российских морских пехотинцев с 315-ой годовщиной создания морской пехоты.

Парни, там, где вы, там — победа. Так держать!
Ирина Иорданова, Андрей Союстов, Константин Хиц

Иллюстрации ТАСС, wikipedia.org