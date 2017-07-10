Далее российская и советская морская пехота прошла сквозь бессчетное множество боев, сражений, войн и локальных конфликтов. Корфу, Наварин, Бородино, Одесса, Сталинград, Севастополь, Ленинград — это далеко не все места, где отечественные морпехи блистали своей удалью и бесстрашием.
Испытавшая свое мужество в огненной купели Великой Отечественной, заработавшая у своих прозвище «черные бушлаты», а у врагов — «Черная смерть», морская пехота после подписания капитуляции Японией показалась советскому военному руководству не нужной и внезапно была… расформирована.