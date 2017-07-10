Но русских это не остановило. Они влезли на шведский «Элефант» и «убедили» его матросов и офицеров сдаться. Ну, тех, кого в горячке боя еще не метнули за борт и не закололи или пристрелили.



Виктория! — первая в истории России морская победа русского флота!.. Кроме флагмана Эреншельда, русским достались еще 6 шведских галер и 3 шхербота.



За то, что он победил и выжил в гангутской мясорубке, царя произвели в вице-адмиралы. Прочим победителям отчеканили медали, а в Петербурге появилась триумфальная арка с надписью «Русский орел мух не ловит».

