Венедиктов указал на нежелание Певчих отвечать на неудобные вопросы

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о приглашении главы отдела расследований ФБК (НКО-иноагент) Марии Певчих в эфир радиостанции. По его словам, Певчих на предложение не ответила, что может объясняться нежеланием отвечать на вопросы, которые накопились у журналистов и аудитории.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов регулярно получает просьбы от слушателей пригласить на радиостанцию Марию Певчих. В передаче «Дай Дудя» от 25 ноября он подтвердил, что звал Певчих в эфир, однако она не ответила. Нежелание Певчих давать интервью Венедиктов связывает с неудобными вопросами, которые могут задать журналисты «Эха».

«Мы задаем вопросы — люди обижаются. Знаете, после «Особых мнений» или «Персонально ваш», или «Утреннего разворота» как мне звонят обиженные — то тоном, то тем, что спросили, то тем, что не спросили. Я говорю: журналист задает вопросы — ваше дело отвечать», — пояснил главред радиостанции.

По просьбам слушателей Венедиктов также прокомментировал ролик Певчих о фильме НТВ, отметив, что она избегает некоторых тем. Качество ролика также вызвало у Венедиктова претензии.

«По-моему, [ролик] плохо сделанный. Она плохо говорит на камеру. Очень пафосно. То есть содержание понятно, а сделан плохо, потребляется плоховато. Даже если она говорит справедливые вещи (не все, на самом деле не отвечает на все вопросы). Плоховато сделано. Дала бы нам интервью — мы бы ее раскрыли лучше», — считает Венедиктов.

Певчих 24 ноября появилась в новом ролике на YouTube-канале «Алексей Навальный», прокомментировав фильм НТВ «Девочки, ведущие на смерть», в котором упоминалась как одно из главных действующих лиц в инциденте с Навальным. Глава отдела расследований ФБК попыталась опровергнуть обвинения, которые выдвигаются против нее прессой. По предположениям СМИ, она может быть иностранной шпионкой и отравительницей Навального.

Вместо аргументов Певчих ограничилась обвинениями российских журналистов в пропаганде. При этом она перевела акцент с себя на другую героиню фильма, Юлию Навальную, опровергнув предположение, что отец супруги «отравленного» оппозиционера жив и находится в Лондоне. Учитывая, что между выходом ролика Певчих и фильмом НТВ прошло почти 10 дней, вряд ли Певчих сможет ответить на неудобные вопросы, которые накопились к ней у журналистов и аудитории «Эха Москвы».

Желание избегать щекотливых тем Певчих продемонстрировала ранее в интервью «Би-би-си» от 19 сентября 2020 года. Обычно в «Би-би-си» используют возможность задавать неудобные вопросы, однако в беседе с Певчих корреспондент касался лишь самых формальных тем, в то время как она ограничивалась лишь общими фразами. Интервью «Би-би-си» было раскритиковано за отсутствие остроты, которое вряд ли можно считать случайностью. Как пояснил экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов, собеседник Певчих Андрей Козенко — человек из «пула ФБК».

Интерес россиян к Марии Певчих, продемонстрированный аудиторией «Эха Москвы», объясняется рядом загадочных фактов ее биографии. Певчих живет в Лондоне, в элитном жилом комплексе The Circle с видом на Тауэр, и регулярно бывает в России. За последние 10 лет она 64 раза посещала Москву, а также десятки раз бывала в центрах политики Европы — Брюсселе, Женеве и Цюрихе. Несмотря на утверждения сотрудников ФБК о многолетней работе с Певчих, официально она не оформлена.

Информация о Марии Певчих появилась в СМИ после сибирской командировки Алексея Навального, во время которой он впал в кому. Певчих постоянно находилась рядом с Навальным, однако после инцидента уклонилась от опроса правоохранителей и вылетела в Германию вместе основателем ФБК на медицинском спецборте. В прессе ее называют одной из вероятных отравительниц, указывая на ее близость к Навальному, избегание публичности и возможные связи с иностранными разведками.