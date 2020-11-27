В ДНР отреагировали на заявление Киева о шансах возвращения Донбасса

Несмотря на заявления Киева о невозможности решить конфликт в Донбассе силовым путем, украинские власти на деле демонстрируют абсолютное нежелание решать конфликт миром. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Народного совета ДНР Александр Куренков.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что не видит сугубо военного решения проблемы возвращения Донбасса. По его мнению, есть несколько причин, которые мешают военному решению конфликта. Это нарушение международного права о военных действиях в густонаселенных районах и возможность больших потерь у ВСУ.

«Отрадно, что хоть кто-то в украинском руководстве понимает эти очевидные для нас вещи. О невозможности разрешить конфликт военным путем мы говорим с 2014 года. Единственный и безальтернативный путь — выполнение минских договоренностей. Однако, судя по всему, эти заявления главнокомандующего ВСУ — просто сотрясание воздуха, которые не находят отражения в реальности. Руслан Хомчак говорит о нарушении международного права, о многочисленных жертвах среди мирного населения и комбатантов, а тем временем Киев продолжает инженерные работы, постоянно подтягивает к линии разграничения военную технику, проводит диверсии и провокации», — пояснил Александр Куренков.

Он напомнил, что утром, 27 ноября, в районе села Веселое украинскими военными было выпущено по территории Донецкой Народной Республики 12 мин из 120 мм миномета. Параллельно украинская делегация в Минске всеми возможными способами тормозит переговорный процесс, игнорирует все мирные инициативы со стороны Донецка и Луганска, отказывается выполнять свою часть соглашений — делает все, чтобы завести процесс в тупик.

«В Киеве депутаты и правительство также не делают для улучшения ситуации ровным счетом ничего. Регистрируются законопроекты с явно фашистским уклоном, на государственном уровне проводится политика дискриминации по языковому и национальному признаку, на всех информационных площадках звучит исключительно агрессивная риторика, которая только обостряет конфликт. Так что говорить о том, что у власть предержащих с той стороны линии разграничения открываются глаза, пока рано. На деле мы видим у Киева абсолютное нежелание решать конфликт миром», — заключил Александр Куренков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.